軍公教加薪3% 2月6日補發

鉅亨網新聞中心 2018年1月30號19點34分

立法院臨時會 30 日三讀通過今年度中央政府總預算，歲出部分共計刪減新台幣 249.1 億元，刪減比例約為 1.25%，刪減後總預算歲出部分為 1 兆 9668 億元。攸關軍公教加薪 3% 部分，在朝野黨團都無異議的狀況下順利三讀，軍公教加薪確定。

行政院主計總處表示，主計總處將請各機關在一周內完成相關作業，希望調薪 3% 能與年終獎金，一併於 2 月 6 日入帳，回溯自 1 月份生效，一次發兩個月增加 3% 的薪資。

立法院長蘇嘉全日前主持朝野協商時，也做成立法院公費助理加薪 3% 的朝野協商結論，全案今天三讀後，立法院公費助理也確定加薪。

除了通案刪減的部分外，立法院外交及國防委員會在審查國防部 107 年度預算，由於海軍已經和慶富解約，朝野立委決議刪除海軍司令部獵雷艦案的 35 億 3632 萬元預算，院會也通過委員會的決議，將該筆預算全數刪除。

總預算三讀後，民進黨發言人何孟樺表示，肯定並感謝立院黨團所有成員審查過程的辛勞，展望今年的國際經濟環境，對台灣是充滿正面機會的一年。總預算三讀只是一個開端，接下來期望在行政院賴清德院長的帶領下，各部會能夠積極回應民眾以及企業的需求，並在黨籍委員的監督把關下，嚴守財政紀律，把每一分錢都花在刀口上，落實貫徹每項施政計畫，為國家發展打拚。

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