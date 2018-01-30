婦聯會風波雷倩：簽行政契約不是認罪投降

婦聯會主委雷倩 30 日表示，簽行政契約不是認罪投降，「你可以打法律戰，打到死，也可以和解」，婦聯會面對壓倒性的兵力，行政和解是唯一一條保留元氣的路，呼籲所有會員不管簽或不簽，31 日都來投票，讓婦聯會順利轉進，減少在戰場上的傷亡。

雷倩表示，目前有兩套備案，如果明天決定簽行政契約，會務繼續進行；如果不簽，內政部、黨產會將行政處分。她說，讓婦聯會會員自主決定未來，如果大家決定要和政府繼續作戰，她也尊重，目前已經在做第二備案，著手整理婦聯會財務與會務資料，避免婦聯會同仁遭到打壓。

雷倩強調，婦聯會內部完全沒有內鬨，只是立場不同，她的任務就是把婦聯會保護好，讓婦聯會平安轉進降低傷害。如果最後決定不簽，可能會透過釋憲、司法訴訟或行政訴訟來處理，但以其他前例來看，緩不濟急，遭處分後，還有沒有資格奮戰，這部分還不確定。

針對辜嚴倬雲稍早前透過律師表態，反對簽署不清不楚的行政契約，雷倩說，去年 7 月 24 日就是辜嚴倬雲親自發文給內政部，同意簽署上一版的行政契約，她接手後談定的第二版契約，已有巨大改善。原本規定婦聯會只能提名 1/3 的董事席次，提升自 2/3，未來運作都有彈性，沒有要求婦聯會交出資歷或查帳條款。

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