波音下調未來20年飛機需求預測 市場成長持保守態度

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-06-15 22:00

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波音 (BA-US) 近日公布最新 20 年商用飛機市場預測，雖預估至 2044 年全球仍需約 43,600 架新飛機，但相較去年預測的 43,975 架略微下滑，同時下調多項成長指標。

波音下調未來20年飛機需求預測。(圖：Shutterstock)

根據波音說明，全球乘客年增長率由去年預估的 4.7% 降至 4.2%；全球經濟年增長預測由 2.6% 降為 2.3%；貨運與機隊規模成長預期也分別下調至 3.7% 與 3.1%。顯示出波音對未來航空業整體成長持保守態度。

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未來 20 年交付預測包括 33,300 架單通道客機（如 737 MAX）、7,800 架寬體客機、955 架貨機與 1,545 架支線客機。波音指出，單通道機型約占總交付量四成，仍為市場主力。

波音商用行銷副總裁 Darren Hulst 表示，儘管貿易波動加劇，但從過去 60 年數據來看，貨運市場平均每年仍維持約 4% 的成長，展現穩定性與長期價值，預計貿易波動不會顯著改變長期需求。

波音指出，新冠疫情導致飛機產能大幅下滑，目前仍未恢復至疫情前水準，市場缺口估達 1,500 至 2,000 架。波音與空中巴士正努力提升產能，滿足市場需求。

由於 2024 年 737 MAX 機型發生艙門爆裂事故，美國聯邦航空總署（FAA）將其月產量限制在 38 架。儘管品質改善，近期印度航空 787-8 墜機事件使波音再度陷入安全疑慮，執行長 Kelly Ortberg 取消出席巴黎航展，協助處理危機。

波音預測，全球新增飛機需求中有 51% 將來自市場成長而非替換老機，特別是中國與南亞、東南亞地區將貢獻近半新增產能。相對地，北美與歐亞則以替代機型需求為主。

波音表示，中國約占其現有訂單積壓量的 10%，但此前因中美貿易衝突暫停接收飛機。如今中國預計於本月恢復接機，將有助於波音改善業績。