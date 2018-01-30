經部、環保署聯手汰換工業鍋爐 2年投入15.31億 今年目標約700座

空污嚴重，經濟部規劃 2 年內補助汰換 2090 座工業鍋爐，工業局長呂正華今 (30) 日指出，將與環保署合作祭出補助方案，預計投入 15.31 億元，輔導全台業者改善，今年目標是先汰換 3 分之 1，約 700 座工業鍋爐，明年全部完成。

呂正華表示，經盤點環保署所提供的 5000 座鍋爐名單後，扣掉已廢棄停用，及周邊沒有天然氣管線及減壓站的鍋爐，短期內可以改善汰換的鍋爐約 2090 座。

呂正華說，目前全台鍋爐數排名前六名的縣市為桃園、台中、彰化、台南、高雄及新北市，鍋爐汰換補助採申請制，每座鍋爐上限 50 萬元，已爭取由經濟部石油基金及環保署空污基金共同支應，預計 2 年內投入 15.31 億元，輔導鍋爐改善，今年目標是改善 3 分之 1 ，明年全部完成。

工業局今日公布去年施政績效，在推動智慧機械產業發展上，透過 Smart Machine Box (SMB) 及建立公版聯網平台 (NIP) 等系統整體解決方案，協助中小企業導入生產數位化。同時，透過主題式計畫建立解決方案包括智慧零組件、單機智慧化、整線智慧化、整廠智慧化的解決方案 6 案，預計 3 年內帶動投資 22.3 億元。

工業局說，在推動智慧機械產業領航計畫部分，促成具指標性的需求者與國內解決方案提供者及學校合作，預計 3 年內帶動投資 11.9 億元，增加產業銷售額 62.04 億元。

工業局表示，今年將持續推動智慧機械產業發展，開發 PaaS 平台，透過 NIP 開發各式的領域運用引導，縮減 SaaS 應用服務模組開發時間 50%，創造智慧製造資服產業鏈的串聯與成形。

工業局指出，預計推動系統整合廠商上博、PCB 軟板廠商嘉聯益 (6153-TW)2 家業者導入應用，另外，水湳國際會展中心東側展館預計今年 2 月動工，2021 年完工。