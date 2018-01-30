陸媒：當「養蛙」代替「養娃」低生育陷阱警鐘已然敲響

日本手遊《旅かえる》(旅行青蛙) 颳起熱潮，從 1 月 10 日起佔據中國 App Store 免費遊戲應用的冠軍寶座，搜索量激增。

綜合央視財經頻道、新京報、經濟觀察網、香港 01 報導，旅行青蛙的竄紅近日引起不少中國媒體的注意，有評論認為，旅行蛙的爆紅與城市生活的孤獨感不無關係。尤其是背井離鄉的年輕人，更像旅行蛙一樣，常在顧影自憐的生活中，尋找對生活的期許。

旅行青蛙的 「養蛙」 邏輯和早年風靡全球的「電子雞」不一樣，玩家實際上更多時候是守著空屋，但這顯然無損他們的玩樂興致。

《新京報》評論稱，《旅行青蛙》這一個人生活，一個人吃飯、看書、睡覺，一個人旅行，不怎麽與其他人互動的青蛙，其實就是年輕人自我形象的一種投射，是年輕人的數位化化身：低欲望，佛系，看似怡然自樂中，透露的卻是孤獨。不少一個人生活的「空巢青年」，背井離鄉來到大城市打拼，孤身一人，沒有太多朋友，也沒有業餘娛樂。

源於日本的這款 「 放置類遊戲 」 被稱為是遊戲產業未來的新藍海。而旅行青蛙更是達到了這類遊戲的新高度：在所有遊戲開發都恨不得讓玩家沈迷上癮的情況下，這款遊戲的風格或許只能用性冷淡來形容。你除了給青蛙買買東西收拾收拾行李外，不能干涉它的任何舉動，也不能跟它交流。它更像是一個獨立的個體，有自己的想法、安排和旅行。

遊戲的核心樂趣在於觀察青蛙寵物的生活，整個過程玩家會獲得「養了一個兒子 」 的體驗感。這樣的遊戲關係被認為是父母與子女關係的寫照。

有玩家留言說，這款遊戲完美體驗了父母與子女之間的關係。有網友甚至打趣，認為這款遊戲是通過遊戲篩選挖掘出有生育意向的年輕人。

調侃歸於調侃，但面對高昂的房價、高強度的工作和倒金字塔式的家庭結構帶來的巨大醫療教育成本，不婚不育日益成為年輕人的主流選擇已經是不爭的事實。而 「養蛙」 變成了 「 養娃 」 的精神替代品之一。甚至有人斥巨資在戶外打廣告 「 尋蛙 」 ：尋蛙啟示，蛙寶寶徹夜未歸，我和你爸澤言，等你回家。

從商業的角度觀察，幾乎可以斷言的是，未來必然有更多旅行青蛙式的遊戲不斷接力火爆，這種商業產品的流行，也進一步敲響了生育意願衰減的 「 低生育陷阱 」 警鐘，當越來越多的年輕人在生活壓力面前選擇 「 放棄治療 」 的養蛙式產品精神替代，不誇張地說，這樣的商業價值，其實是在透支本可能存在的下一代消費者。