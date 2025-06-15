中國長征二號丁火箭成功發射「張衡一號」02衛星

鉅亨網新聞中心 2025-06-15 21:00

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中國於週六（14 日）15 時 56 分，成功將第二顆電磁類監測衛星「張衡一號」02 衛星送入預定軌道。此次發射使用長征二號丁運載火箭，自酒泉衛星發射中心升空，任務圓滿完成，顯示中國在地球物理場高精度觀測領域再邁進一步。

中國成功發射「張衡一號」02衛星。(圖：Shutterstock)

中國航天科技集團拍攝發射過程畫面顯示，火箭順利點火升空，並成功完成衛星部署。這次發射也是長征系列運載火箭的第 581 次發射，展現中國現階段在中大型航太任務上的穩定表現。

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「張衡一號」02 衛星由中國航天科技集團五院研製，為中國國家民用空間基礎設施的一部分。它接替超期服役的 01 衛星，除了延續電磁監測任務，也提升整體探測能力，目標為強化來自太空的地球電磁變化感知能力。

該衛星搭載三類有效載荷，包括全球地磁場探測、電磁波／場探測，以及電離層結構與能量粒子探測裝置。透過這些儀器，「張衡一號」02 衛星可進行更全面的空間觀測，有助於地震預警、氣候變異與太空天氣分析。

升級後的「張衡一號」02 衛星具備更廣的觀測範圍與更長的設計壽命。此次更增設電離層光度計，並優化高能粒子探測器，使得電離層層析能力與能量感測更為準確，進一步提升全球觀測數據的穩定性。

該衛星的運行將與中國現有的地面監測網絡結合，形成「天 - 空 - 地」一體化的電磁觀測體系，預期可提升對地震、火山與雷暴等自然災害的早期預警能力，也可為地球系統科學與太空天氣研究提供數據支援。

本次任務所用的長征二號丁火箭由中國航天科技集團八院研製，屬於兩級液體火箭，具備單星與多星發射能力，其 500 公里太陽同步軌道的運載能力為 1.9 噸。火箭並採用複合材料支承艙設計，有助於降低發射時對衛星的震動影響。