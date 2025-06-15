中國長征二號丁火箭成功發射「張衡一號」02衛星
鉅亨網新聞中心
中國於週六（14 日）15 時 56 分，成功將第二顆電磁類監測衛星「張衡一號」02 衛星送入預定軌道。此次發射使用長征二號丁運載火箭，自酒泉衛星發射中心升空，任務圓滿完成，顯示中國在地球物理場高精度觀測領域再邁進一步。
中國航天科技集團拍攝發射過程畫面顯示，火箭順利點火升空，並成功完成衛星部署。這次發射也是長征系列運載火箭的第 581 次發射，展現中國現階段在中大型航太任務上的穩定表現。
「張衡一號」02 衛星由中國航天科技集團五院研製，為中國國家民用空間基礎設施的一部分。它接替超期服役的 01 衛星，除了延續電磁監測任務，也提升整體探測能力，目標為強化來自太空的地球電磁變化感知能力。
該衛星搭載三類有效載荷，包括全球地磁場探測、電磁波／場探測，以及電離層結構與能量粒子探測裝置。透過這些儀器，「張衡一號」02 衛星可進行更全面的空間觀測，有助於地震預警、氣候變異與太空天氣分析。
升級後的「張衡一號」02 衛星具備更廣的觀測範圍與更長的設計壽命。此次更增設電離層光度計，並優化高能粒子探測器，使得電離層層析能力與能量感測更為準確，進一步提升全球觀測數據的穩定性。
該衛星的運行將與中國現有的地面監測網絡結合，形成「天 - 空 - 地」一體化的電磁觀測體系，預期可提升對地震、火山與雷暴等自然災害的早期預警能力，也可為地球系統科學與太空天氣研究提供數據支援。
本次任務所用的長征二號丁火箭由中國航天科技集團八院研製，屬於兩級液體火箭，具備單星與多星發射能力，其 500 公里太陽同步軌道的運載能力為 1.9 噸。火箭並採用複合材料支承艙設計，有助於降低發射時對衛星的震動影響。
本次任務由中國國家航天局負責發射組織與審批，應急管理部為主要使用部門，應用系統由中國自然災害防治研究院負責開發，地面接收系統則由資源衛星中心及中科院空天信息創新研究院負責整合，體現多方合作成果。
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