鉅亨網新聞中心 2025-06-15 21:50

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未來一週，全球金融市場的目光將聚焦於多場重要的央行會議，包括美國聯準會 (Fed)、英國央行和日本央行，同時英國和日本的通膨數據，以及美國和中國的活動數據也將受到密切關注。

本週操盤筆記：美國聯準會、英國、日本央行利率決議(圖:shutterstock)

本週，瑞士、挪威、瑞典、土耳其和菲律賓等國家的中央銀行也將召開利率決策會議。

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此外，中東地區的地緣政治發展，特別是以色列對伊朗核設施的襲擊導致股市大跌和油價飆升，可能進一步影響市場情緒和各國央行的利率決策。

本週操盤筆記 (0615-0621)

1. 美國聯準會持穩但降息預期仍存

美國聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議將於本週中舉行。儘管美國總統川普施壓要求降息，且消費者物價指數 (CPI) 報告低於預期，但普遍預計聯準會將在近期維持聯邦基金利率不變。主要原因是通膨率仍高於目標 (2.4%)，且關稅對物價潛在影響的不確定性仍是聯準會關注的重點。

此外，美國勞動市場持續展現韌性，最新的標普全球美國採購經理人指數 (PMI) 數據和官方勞動市場更新都證實了這一點。

儘管如此，聯準會的下一步行動很可能仍是降息。根據最新的 6 月標普全球投資經理人指數 (IMI)，貨幣經理人普遍預計 2025 年下半年將降息多達 50 個基點。市場普遍預期，下次降息要到年底才會發生，但 LSEG 數據顯示，貨幣市場已完全預期 10 月降息，甚至 9 月降息的可能性也很高。

2. 英國央行 (BoE) 利率決策

英國央行將於週四舉行利率決策會議，市場普遍預期其將維持基準利率在 4.25% 不變。儘管如此，根據五月份的英國 PMI 數據顯示，經濟增長低迷和通膨壓力放緩，英國央行仍有明確的降息傾向。英國央行已於五月將銀行利率下調 25 個基點至 4.25%。

雖然本週預計不會降息，但市場普遍預期英國央行將在八月份再次降息，隨後在十一月進一步降息。貨幣市場已完全將九月份的另一次降息納入定價，八月份提前降息的風險也相當大，預計今年底前還會再降息一次，並在 2026 年初再次降息。英國央行近期曾指出，由於通膨水準仍然較高，預計將採取漸進的、每季度一次的降息步伐。

3. 日本銀行利率決策與經濟挑戰

日本銀行也將召開貨幣政策會議，儘管市場預期其政策立場將保持不變直到今年稍晚。然而，由於經濟趨勢惡化，日本銀行在維持升息決心方面面臨更大的挑戰。五月份的數據顯示，由於美國貿易政策的不確定性抑制了全球貿易，日本經濟增長幾乎停滯。亞太地區經濟體普遍經歷了增長放緩，且出口訂單增速加快下降，這是 PMI 指標所顯示的。

4. 美國一系列關鍵經濟數據

週二將公布五月份的零售銷售和工業生產數據，這些是衡量消費支出和製造業活動的重要指標。根據 PMI 指標，五月份服務業活動顯著增長，而製造業產出則有所下降，這暗示零售銷售可能表現積極。週三，五月份的建築許可和新屋開工數據將提供房地產市場的最新情況。其他數據還包括五月份的進出口物價、四月份的商業庫存和六月份的 NAHB 房屋市場指數。

5. 中國經濟數據