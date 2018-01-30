強烈反對七休一鬆綁 貨運倉儲工會上街抗爭

新版勞基法在 1 月 10 日三讀通過後，勞動部後續也將針對七休一鬆綁、變形工時行業召集勞資相關團體開會，對此，台灣汽車貨運暨倉儲業產業工會發出聲明表達強烈不滿，批評勞動部所蒐集的意見，根本就沒有現場基層員工的意見，認為政府根本就是想黑箱通過，逃避勞工真正的聲音，將號召各地產業工人進行抗爭行動。

勞基法修法通過後，七休一鬆綁、輪班間隔例外八小時的相關適用行業仍待中央主管機關與勞動部公告，根據了解，勞動部預計將在這周邀集勞資相關團體開會研議此事。

針對此事，台灣汽車貨運暨倉儲業產業工會發出聲明強烈反對開放七休一，認為勞動部跟中央目的事業主管機關根本就沒有現場基層員工的意見，並質疑勞動部、交通部和經濟部不敢依行政程序法辦聽證會，根本就是想黑箱通過，逃避勞工真正的聲音。

台灣汽車貨運暨倉儲業產業工會認為，現行把關機制不足，中央主管機關未舉辦聽證會，應該要讓他們參與把關機制以解決工會數過低、勞資會議未設置或流於形式的問題。

他們也點出現在倉儲業的工時實況。台灣汽車貨運暨倉儲業產業工會表示，倉儲業者未以增補人力處裡過勞問題，雇主偏好在大量促銷檔期用加班應付人手不足，且倉儲業高工時、假責任制違法重重，違法樣態以延長工時超過法令上限占大宗，其次是未給付加班費。

台灣汽車貨運暨倉儲業產業工會呼籲，政府應該要傾聽基層員工的聲音，強調若是勞動部執意蠻幹，將會號召各地產業工人進行抗爭行動。

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