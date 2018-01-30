桌球／桌球王子江宏傑攜妻同框福原愛首度在台代言

華研國際旗下桌球球星江宏傑攜妻福原愛接下台灣地區 Panasonic 冷氣代言，這是「愛醬」首度在台成為專屬代言人，她笑說：「我嫁到台灣來、我嫁給小傑之後，第一次跟小傑一起代言，越來越喜歡台灣了。」福原愛還誠意十足的秀出剛學好的成語，表示自己接觸台灣的工作機會，「有種入境隨俗的感覺。」

拍攝冷氣廣告時，剛好遇到台灣寒流來襲，夫妻兩人在現場不畏寒冷順利完成工作。被問到最難的部分，小愛笑說：「我覺得中文好難。」江宏傑則在一旁溫柔吐槽表示：「她都在裝弱。」小愛中文其實很好，但她解釋自己是會講，可是不太認識漢字，「尤其 4 個字的成語我完全沒辦法，所以很謝謝工作人員幫我寫下拼音。」

拍攝時偶有 NG，小愛發揮幽默精神，曾自己喊「CUT！」或著即興扮演冰山女王指揮老公，笑翻導演和拍攝團隊。江宏傑在旁也不時逗弄老婆，兩人讓現場氣氛充滿粉紅泡泡。江宏傑坦言自己是屬於拍廣告會超緊張的個性，「但有她在就安心多了！」也顯示出兩人互相依靠的甜蜜。

小愛表示自己在日本也是愛用者，「而且我連 nanoe 科技都知道，因為我在家都用 nanoe 的吹風機！」她也說，很驚訝來到台灣可以買到跟日本一模一樣的商品，「很榮幸成為品牌的冷氣代言人。」

這支夫妻首度一起在台灣代言的廣告完整版，將在 3 月初與大家見面。

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