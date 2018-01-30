【大行報告】廣發：可再生能源發電比例提升 風電受益

廣發證券發表風電行業報告指，可再生能源發電比例提升，風電受益。根據“十三五”規劃，到2020年非化石能源消費占一次能源消費比例要達到15%，2030年達到20%，電力作為最主要的能源方式之一，需要明确向非化石能源比例增加的方向轉變。截止2017年末，風電累計并網裝機1.63億千瓦，在發電裝機中占比僅為9%，與歐洲多個國家風電裝機占比超過20%相比，仍有有很大的提升空間。

此外，多因素支撐，風電裝機确定複蘇。1)棄風限電持續改善，北方部分限電紅色區域解除禁止;2)分散式風電和海上風電持續推進，將會為風電裝機貢獻明顯的增量。預計2018年新增風電裝機有望達到25GW，同比增長超過30%。

該行表示，随着風電場開發的成熟，民營企業的參與占比提升，2016年數據顯示五大電力在風電開發中的占比已經低于40%。這一方面可以增加風電開發的活力，引入更多的開發資金;另外一方面也使得大規模發展分散式風電開發成為可能。

另外，在行業調整的兩年中，龍頭企業的市占率實現了穩步的提升，通過研發的投入實現了新産品投放，為後續市場拓展提供了支撐。同時，龍頭企業通過多年積累的産品和運行經驗更容易在民營企業的拓展中受到認可，為後續市場份額提升提供支撐。

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