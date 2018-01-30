【大行報告】廣發：環保行業四季度入庫項目增量收緊 第四批示範項目落地在即

廣發證券發表環保行業季報指，PPP庫投資總額達18.2萬億，管理庫落地率達38.2%。管理庫項目數從行業分布來看，主要集中于市政工程、交通運輸、生態建設和環境保護，項目占比59.2%。從回報機制看，使用者付費項目1323個，投資1.6萬億元，分别占管理庫的18.5%和14.7%，呈一定的下降趨勢。

此外，三批示範項目落地率85.7%，執行階段投資額達1.5萬億。已落地項目中已開工271個，占落地示範項目的45.4%。從行業分布看，項目數前三分别為市政工程、交通運輸、生態建設和環境保護，合計占落地示範項目64%。從投資參與方來看，國企占比超50%，為PPP落地示範項目主要推動者，民企占比約34.7%。

報告稱，財政部披露管理庫中污染防治與綠色低碳項目數與投資額分别占管理庫的55.8%、38.0%。2017年4季度管理庫季度環比淨增入庫項目中生態環保貢獻率17%(上季度7.3%);淨增落地項目中生態環保貢獻率8.6%(上季度7.1%)。

該行又指，財政部要求各省級財政部門于2018年3月31日前完成本地區項目管理庫集中清理工作，之後仍留在PPP項目庫中的項目更優質，第四批示範項目落地在即，保障2018年項目落地率，生態環境治理為示範項目的投資重點之一。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)