比特币中國宣布被收購 業務重心將轉到國際市場

北京時間30日彭博社報道，在中國官方頻頻采取打壓措施的背景下，中國第一家比特币交易所表示，它已經被一家未公開名稱的香港區塊鏈投資基金所收購。

BTCC原名為BTC China，于2011年由李啓元創立，該公司出售條款尚未公開。BTCC宣布今後將把業務重心完全轉移到國際市場及旗下的三個主要産品--BTCC礦池“國池”、Mobi數字資産錢包和美元現貨交易平台，分别由趙千捷、馬士元及蔡敏傑負責。

“我們現在有更好的資源來實現我們維護和穩定數字資産及區塊鏈網絡的願景，”趙千捷在聲明中說，“在未來，BTCC國池將緻力于為全球用戶提供更加公平的、透明的、一站式挖礦服務。”

本月早些時候，中國加大了對加密貨币交易的打擊力度。知情人士對彭博透露，中國計劃對包括比特币在内的虛擬貨币場外集中交易進行打擊，打擊對象包括提供類似交易所服務的網站平台和移動APP。去年中國開始對該市場采取措施，先是禁止了首次代币發行，接着又下令國内的交易所停止加密貨币交易。

“今天的收購對BTCC來說具有裡程碑式的重大意義，也是對我們近年來工作成績的肯定與回報，”BTCC聯合創始人李啓元表示，“本次資源的引入將助力BTCC從2018年起更加強勢積極地發展業務，對此我感到激動萬分。”

BTCC尚未回應彭博新聞要求置評的請求。

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