拒簽行政契約婦聯會「鷹派」籲對黨產會奮戰到底

婦聯會將於 31 日召開臨時會員代表大會，討論並表決是否與內政部、不當黨產處理委員會簽署行政契約，並捐出資產轉型，但內部意見不一。被外界視為主戰「鷹派」的婦聯會常委潘維剛和辜嚴倬雲委任律師嵇珮晶今（30）日表示，反對簽不清不楚的行政契約，呼籲會員們明日出席會議，投票反對簽行政契約，「奮戰到底」。

嵇珮晶表示，辜嚴倬雲的立場清楚，就是反對簽不清不楚的行政契約。過去協商 3 前提是：確定婦聯會非附隨組織、確定婦聯會沒有不當黨產、全面解決所有爭議，但這 3 個要求無法體現在行政契約內，導致婦聯會定位不清不楚，傷害婦聯會歷史定位，因此不能同意簽署行政契約。

潘維剛表示，婦聯會不是附隨組織，也不是不當黨產，只因為婦聯會是由先總統蔣中正夫人宋美齡創辦，政府就將婦聯會認定為附隨組織。一旦簽署行政契約後，婦聯會就自動解散，捐出 9 成資產、放棄所有訴訟，「這樣的約還要簽嗎？簽了之後，就可以保證不被追殺嗎？」

潘維剛也強調，婦聯會沒有鴿派、鷹派，也沒有改革派、反改革派。現在面對的是關鍵時刻，是要選擇投降，還是奮戰到底？她呼籲婦聯會會員在 31 日出席會議，投票反對簽行政契約。

依規定，婦聯會會員代表大會只要超過 1/3 票數不同意，行政契約就簽不成。但不當黨產委員會日前表示，若最後行政契約破局，黨產會將認定婦聯會為國民黨附隨組織，凍結婦聯會資產，並在一定期間內移轉國有。



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