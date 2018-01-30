東航廈航取消加班機 交通部：可能也砍定期航班

廈門航空東方航空直接宣布取消春節加班機，交通部回應，對飛安是加分，從來沒說不准，但現在是他們自己不申請的。不過，民航局也不排除有砍掉這 2 家航空公司定期航班的可能。

（記者陳儷方報導）

不等民航局准駁，春節加班機申請遲遲未核准，東航跟廈航等不及，直接宣布，取消春節加班機。

對此，交通部表示，他們取消春節加班機，對安全來講是加分的。交通部次長范植谷表示，希望他們不要再飛未經核准的航線，「感覺到非常遺憾，但這 2 家航空公司取消春節加班機的申請，某種程度來講，對飛安是加分的。」

因應方案就是建議旅客到其他鄰近機場搭機返台，或是經港澳回台，或是經由小三通到金門，再回台灣，交通部表示，這就是交通部的 ABC 計畫。

交通部長賀陳旦強調，交通部從來沒說不批准廈航跟東航的春節加班機，現在是他們自己不申請了，「還沒有到真正可以做好溝通之前，就自己說不申請了，這事不是我們不同意他們申請的。」

針對東航跟廈航批評我國民航局「罔顧民意，一意孤行」，賀陳旦說，不是要用台商做籌碼，而是陸方片面啟用的航線，既是飛安問題，也是國安威脅。

既然是飛安國安問題，未來如果兩家航空還是繼續飛行未經同意航線，是否會砍掉定這 2 家航空公司飛台灣的定期航班？民航局長林國顯說，會看情勢發展以及對岸的態度。「後續問題根據情勢發展做決定，看對方善意及尊重的程度。」

中廣記者陳儷方台北報導。