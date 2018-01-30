春節旅客單日恐逾14萬 桃機增派人力備戰

迎接春節假期，桃園機場 2 月 9 日至 28 日共增 1,090 架次加班機，尤以初一（ 2 月 16 日） 712 架次為最多，預估春節假期前後為疏運高峰，單日旅客數可能超過 14 萬人，桃園機場除增加第二航廈的出境安檢線，尖峰時段安檢及出境證照查驗將保持全線開放，以因應過年人潮。

桃園機場表示，春節期間民航局核定 1,090 架次加班機，其中 2 月 11 日、 13 日、 16 日、 20 日、 22 日、 23 日等 5 天均超過 690 架次，又以初一當天 712 架次最多。旅客運量部分，預計由 2 月 13 至 16 日、 2 月 20 日至 25 日均為疏運高峰，預估較平日運量平均增加 10,900 人次，最高峰可能超過 14 萬人。

桃園機場提醒旅客，為避免延誤行程，出國應與航空公司確認報到時間，並使用自助報到、自動通關等設施，搭乘華航、華信、長榮、立榮班機的旅客，也可利用機場捷運 A1 站市區預辦登機及自助行李託運服務，節省排隊時間。

為因應過年人潮，桃園機場也提前備戰， 2 月 1 日於第二航廈南側新增一條出境安檢線，尖峰時段安檢及出境證照查驗將保持全線開放，航空公司、地勤、保全也將加派人力，團客仍比照以往，可洽航空公司預刷登機證，也已加強宣導領隊多利用入境大廳集結旅客完畢再至出境大廳報到，機場各項設施也將加派維護人力，確保運作正常。

聯外交通部分，客運巴士 18 條路線中有 6 條已擬定增班計畫，包括台北車站 1819 路、台中 1860 路等最多人搭乘的路線，各增加 10 個班次；排班計程車數量於春節期間也增加 758 台，深夜 0 至 6 時另提供夜間共乘服務。航空警察局在尖峰時段則會加強航廈周邊交通疏導，請民眾多加配合。

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