台新攜手橘子支首家帳號連結扣款合作銀行

電子支付產業蓬勃發展，為方便消費者使用自家平台，各家業者也推出在 APP 使用銀行帳戶進行消費扣款的服務，台新銀行就宣布，與橘子集團旗下行動支付服務品牌「橘子支 GAMA PAY」合作，並成為首家「帳號連結扣款（Account Link）」服務的合作銀行。

台新銀行數位金融處副總經理包國儀表示，這次與「橘子支」的合作，讓消費者利用帳號連結扣款服務，進行電子支付帳戶儲值，增加帳戶應用範疇，使消費者享有更全面且便利的電子支付服務，而且自 2 月 1 日起至 3 月 31 日止，消費者在「橘子支」APP 成功綁定台新銀行帳戶，還可獲新台幣 100 元「橘子支」限量抵扣金於消費時使用，讓消費者拿好康也可體驗電子支付的便捷。

包國儀說，台新銀行自 2016 年 12 月起推出免插金融卡於線上綁定帳號的「帳號連結扣款」服務，今 (2018) 年 2 月 1 日起 Richart 數位帳戶也將開放該功能，讓用戶從開戶、綁定到消費可 100% 線上完成，滿足年輕族群快速、便利且用手機即可操作完成的數位金融生活需求。

即日起消費者更可在橘子支 APP 中透過台新網路銀行進行驗證，綁定台新銀行帳戶自行儲值，或可設定自動加值至橘子支電子支付帳戶中。除了在橘子支特約商家消費外，在橘子支 APP 內的「GASH 商城」也可直接使用儲值後的橘子支帳戶購買遊戲點數，暢玩時下最熱門的知名手遊、線上遊戲，提供年輕族群除了信用卡以外的行動支付新選擇。

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