準備手刀搶票香草航空增飛福岡景成柬埔寨飛札幌

▲香草航空計畫夏季班表增飛台北－福岡航線，預計 2 月上旬開放售票，屆時將有開航促銷。（圖／NOWnews 資料圖片） ▲香草航空計畫夏季班表增飛台北－福岡航線，預計 2 月上旬開放售票，屆時將有開航促銷。（圖／NOWnews 資料圖片）

今（ 2018 ）年去日本玩又有新選擇，香草航空及景成柬埔寨國際航空上半年度都將開航台北飛往日本的新航線。香草航空計畫從夏季航班開航台北－福岡，景成柬埔寨國際航空則是利用第五航權，規畫由柬埔寨經台北延飛至札幌，預計 5 月正式啟航。

香草航空表示，台北－福岡新航線 3 月 25 日開航，詳細航班時間要等待民航局核准後才會正式公布，規畫日一班次來回，最快在 2 月初就會於官網正式開賣，並有開航促銷價。

景成柬埔寨國際航空去年 5 月首航台北－金邊航線，當時便透露正在積極洽談第五航權，規畫由柬埔寨經台北延飛至札幌，確切的時間帶近日正式出爐。旅遊作家 943 於個人臉書專頁《 943 就是省的超值好康分享團》表示，台北－札幌航線將於 5 月 1 日開航，去程 QD668 下午 2 點 15 分起飛，晚上 7 點 15 分抵達札幌；回程 QD669 晚間 8 點 15 分起飛，隔日 0 點 15 分抵達台北，使用 A320 客機執飛，每日一班次來回。

此外， 943 還預告近期復飛的亞洲大西洋航空（ Asia Atlantic Airlines ），預計 4 月將開航台北－曼谷航線，未來還有機會增開台北－普吉島航線。



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