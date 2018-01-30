新聞

【胡一帆專欄】經濟擴張期注意亞太三風險 中國成長將有序放緩

(圖:AFP)
(圖:AFP)
亞太處於經濟週期中段

2018 年全球經濟繼續復甦，目前正處於週期中段的擴張期。隨著投資持續走強，馬來西亞、印尼、菲律賓和印度的成長動能超越預期，並有望維持強勢。不過，以下風險可能導致週期中段的經濟成長轉為下滑。

最大風險是通膨加速。這可能來自於原油和食品價格激增或核心消費者物價指數（CPI）走強。目前，油價上漲是造成能源價格居高不下的主因，但漲勢應在上半年見頂並開始下滑。而核心 CPI 則隨著內需和投資走強而逐漸上升。我們預計亞洲總體 CPI 至多成長 1%，通膨加速很可能將促使亞洲各央行更快收緊貨幣政策（不止升息一至兩次）。

投資計畫延後的風險。亞洲出口復甦結束且 GDP 成長缺乏新動力，可能是另一個造成中期成長轉弱的風險。不過，現階段還有以下兩個緩衝因素：首先，美國和歐盟經濟表現依然強勁，支持亞洲出口成長。其次，貿易擴張提高企業利潤，進而帶動投資回升（中國除外），包括全球性的生產平臺與建築活動。我們的鋼鐵、水泥、建材、核准和許可證指數繼續加速成長，預示著建築業將為 GDP 成長做出更大貢獻。風險在於亞洲企業加大儲蓄並延後資本支出計畫。日本方面，9 月份自民黨領導人選舉也存在一定風險。

中國收緊貨幣政策帶來風險。我們認為，大宗商品價格、出口以及風險情緒都容易受到影響。亞洲（中國除外）才剛剛開始收緊貨幣政策，而中國的信貸週期已相當成熟。中國政府在去槓桿方面取得成功，意味著必須堵住監管漏洞，嚴格執行非標信貸和房地產貸款方面的新規。非銀金融部門不穩定因素過多，可能影響到中國市場的風險偏好，損及個人財富積累，進而令家庭支出暫時下滑。

中國：在去槓桿和穩成長之間尋求平衡

受房地產市場降溫、基建投資減速且去槓桿持續發力的拖累，2018 年經濟成長料將繼續有序放緩。不過，鑒於財政政策仍提供支持，且政府著力防範風險，經濟不太可能急劇下滑，這與中央經濟工作會議的基調相符。

2018 年成長繼續放緩。2017 年第四季中國實質 GDP 增速超過市場預期達到 6.8%，與第三季相同，這主要歸功於 12 月製造業投資強勁反彈帶動投資成長超預期。在淨出口成長強勁且消費穩健的帶動下，全年實質 GDP 增速達到 6.9%，高於 2016 年的 6.7%，也遠高於政府 “6.5% 左右” 的目標。2017 年淨出口較上年同期成長 0.6%，一舉扭轉 2016 年下跌 0.4% 的頹勢，為總體 GDP 成長貢獻了 9.1%（2016 年為負 6.8%）。消費年率增速持穩於 4.1%，略低於 2016 年的 4.3%，為 GDP 成長貢獻了 58.8%。在房地產市場降溫、基建投資減速且去槓桿持續發力之際，我們認為 2018 年經濟成長將繼續放緩。不過，鑒於財政政策仍提供支持，且政府著力防範風險，經濟不太可能急劇下滑。

去槓桿持續發力，貨幣政策保持審慎

去槓桿很可能仍是今年中國政府的首要之務。去年 11 月成立的中國國務院金融穩定發展委員會旨在協調金融監管，隨後又推出多項加強資產管理產品監管和互聯網金融整治的措施。中國央行也於 12 月 14 日將中期借貸便利（MLF）利率上調了 5 個基點，反映監管趨嚴之際融資成本抬升。此外，央行於 12 月 29 日宣佈，大型商業銀行可臨時使用不超過 2% 的存款準備金，使用期限為 30 天，這將釋放約 1.5 兆人民幣的流動性，以滿足春節期間的資金需求。去年 9 月下旬公佈的定向下調存款準備金率已於 2018 年 1 月生效。總體而言，我們預計 2018 年政府將在去槓桿與穩成長之間尋求平衡。

中央經濟工作會議要點

一年一度的中央經濟工作會議於 12 月 18 日至 20 日召開，決策層部署了 2018 年中國共產黨和國家的重大方針政策和重要任務。總體而言，本次會議重申了政策的延續性，並強調抓好防範化解風險、污染防治和精準脫貧三大攻堅方向。這與中共十九大確定的經濟成長重質不重量的基調相吻合。會議也敦促建立房地產健康發展的長效機制，尤其是租賃市場。貨幣政策應保持審慎和中性，並持續強化監管以防範金融風險；財政政策應繼續提供支持，但要加強對地方政府融資的管控。

縱橫宏觀 瑞銀焦點 | 胡一帆

於2015年11月加入瑞銀，擔任財富管理大中華區首席投資總監及中國首席經濟學家。在加入瑞銀前，曾於海通國際擔任研究部主管及首席經濟學家，並於2013-2014年榮獲《機構投資者》中國「最佳研究鑽石獎」及「大中華區最佳經濟學家」。擁有美國喬治城大學經濟學博士學位與中國浙江大學經濟學學士學位；且為《中國經濟新格局：策略轉型及全球重組》（2014）一書作者。

延伸閱讀

留言載入中...

相關新聞