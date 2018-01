〈鉅亨主筆室〉當今投資台股？唯選股是問！

壹、前言

這是個股表現時代。在資本市場機制不斷自由化、與多元化後;股價變動趨勢,指數震盪起伏已邁入個別差異。近期各國間各自資本與金融市場,或是同一個市場間不同類股與個股,多在上演各自多空戲碼。熱絡現象呈現出系統性多空失靈,接近全面性選股時代;什麼利率上揚?通貨膨脹?美國國債殖利率上揚等?這些威脅多沒用。權值大個股,單靠它就可帶動指數上揚;權值小者可藉由龍頭股帶動,開創自己公司總市值一片天。這樣變化趨勢實際已道盡,總體經濟系統性因子,並不是當前投資人最關心重點;唯有不斷地、不斷地選股才能成為贏家。投資人在此階段中,一定要排除資訊不對稱問題,啟動雙向動態思維,才能詮釋與拆解選股藩籬與障礙;撇開選股的固執與迷失。

(圖一:宏碁股價周曲線圖,鉅亨網股市 Talk)

貳、投資者資訊不對稱、起因於自我對外界認知與執著!

個股要用動態化觀點檢視,就是投資者必需先認定,上市公司股東結構、產品變化、及財務狀況多是會改變的;人世間不變就是大家多會改變,並非只有投資人自已在變。即使自己感覺這 10 多年來多沒變;但是由朋友與家人去看,你其實就不一樣了。這也因此過去 1 個多月以來,投資者突然發現;這家過去讓我套牢的公司,為何最近成為市場投資焦點?其實最大因素是,這家公司早已不做原來產品,經營者策略早就改變;或是這家公司股東結構發生重大更替。就像國語歌天王羅大佑先生,饋至人口「光陰的故事」歌詞所陳述,「我還是我沒錯,但現在的我已不是過去的我」。有些上市公司多已發生質變;不僅是產業趨勢已改變,個別上市公司也在改變。這樣的世代變遷,再加上資本市場募資、與投資操作工具越來越多元化;只要公司治理嚴謹、盈餘呈現趨於良性,就會成為投資好標的。

(圖二:味全公司股價日 K 線圖,鉅亨網股市 Talk)

投資者千萬別執著!全世界企業經營模式多在改變!由現實與理論比對,是因為資訊不對稱,才使投資人對近期股市感到不可思議;為什麼這爛的股票會直奔天聽?通常這種漏失多要從投資者本身檢討。因為投資者對選股沒長期規劃,或股市熱絡後才有投資頭緒;突然有選股需要。投資者得了解,沒有研究過的標的、是很難會長久持有的;沒有身先士卒投資過的公司,是不會掌握這檔股票股價波動特性的。台灣諺語說,舞台是屬於站得久的人的。在目前上市櫃公司資訊多需遵循「資訊公開制度下」,很難有上市公司能躲過媒體耳目;但投資者若無長期追蹤上市公司信息習慣。而且很主觀認定,這是一家好公司、或壞公司;這必然會犯下資訊不對稱。投資者一定要心向善,在現實社會中沒有人願意永遠是壞人。即使一生使壞,也會有驀然回首時候,上市公司也是如此。投資者本身在投資前,多需要經過一段觀察期、或嘗試買進一些 PB 值較低的股票;以做為自己投資的種子。或是對於強勢股票,敢用順向投資策略;在股價起飛之際勇敢追下去。投資股票難免會有自己的固執,很多訊息多已是陳年老酒,但對它記憶仍停留在:這家公司過去很久以前舊的 Story 中、沒有更新資訊走出來。世界是動態的;但缺乏研究的對於一家公司、一個產業的主觀執著卻會仍然是靜態。當全世界每個人包跨你多在改變時,我們對外界殘存記憶卻多還沒改變;這就是投資選股最大心結。

叁、長江新浪推舊浪、舊的產業多已有新的經營模式了!

就以當今金融產業而言;它們藉由人工智慧科技加持,所有金融未來經營模式多已進入變革;但不少投資人卻仍然懷疑,這家公司不是靠租金與買賣美債收益嗎?Fed 進入升息循環?房地產價格不振?它們股價在漲甚麼勁兒?但對研究這個產業的投資銀行,它們可能不是這樣看;因為它們由目前全球金融變革中,預測與見到未來全球金融獲利方式,也看到整個產業未來初步樣貌。不少低金融或非金融股價在上漲一段後,投資者透過公開訊息者才警覺到;原來是該公司股東結構,新經營模式計畫與自己想像完全不同。

(圖三:台股集中市場中的金融類股,鉅亨網)

其實只要凡事正向看待,投資股票選股可很單純運用 Bottom Up 方式,不必大費周章從 Top to Down 下手。除非在台灣投資者,要透過海外基金買進其它國家股票。近期 Bottom Up 典型標的是為台積電公司;這家全球最大半導體公司,股價自 2016 年開始就走入長期多頭循環。雖然財務學者一再認為,在升息循環中利率提高後、股價合理本益比將會降低;但這家公司總市值卻仍不斷創歷史新高;一次又一次回檔下跌多無礙其長期多頭攻勢。由月 K 線圖觀察,台積電股價在歐債危機,2012 年中是為這一大波段谷底,底部區價位約在 57 元 / 股;目前總市值為當時 5 倍以上。

(圖四:台股台積電股價月 K 線圖,鉅亨網)

由台積電公司股價月 K 線圖檢視,在過去 8 年間進場投資者多有顯著報酬;但除外資機構,投資者實際在這股票所賺不多。因為投資者對強勢股票會有幾種「多頭猶豫」。一為:明知道這家是績優公司,但股價上揚趨勢不斷、因此不敢追高;但問題是當它在高檔回檔時,投資者又認為這時股價太高也不敢逢地買進。另一種為:波段漲幅高後,投資者說服自己將持股賣掉,但之後該股票價位短期回不來後又不敢追買;於是眼睜睜見到股價回檔後再上、最後突破新高價繼續向上衝。這些多可放在行為財務學中以框架理論驗證;行為財務學的基礎是,人對於財務行為方式多是非理性的。例如在借貸行為上,多想要以較低利率貸到較大資金,卻無視於還款期限長短。其實使用貸款資金存在投資風險;因此寬限期越長貸款,越能讓貸款者從容不迫,越能獲取投資利潤。

肆、結論:台灣資本市場股權基金發展空間比共同基金大!

(圖五:台股台積電股價日 K 線圖,鉅亨網)

在 Bottom Up 投資架構運作過程中,投資者應重視公司經營績效;就是該產業前景與該公司 SWOP 分析,短期必需追蹤籌碼與技術面變化。對一個正常 CEO,總市值是為其經營績效,因此公司任何信息多會以正面方向詮釋。但即使是這樣,但現在的財務與經營信息,是否含對產業公司未來成長隱喻?這需要持久觀察與研究該產業與該公司熟門熟路者的判斷。對投資研究工作者而言,這種工作大多內斂性質;只供自已投資參考、不會對外公開。因此大多隱藏在股權基金內、或是共同基金研究團隊自己享用。股權基金投資模式類似創投,以產業未來優勢或舊產業重整尋找投資標的;研究人員不必負擔總體面信息分析。除非是系統性極端多空的變數即將發生;否則總體經濟發展與要介入投資個股是無關的。一般投資人多會從整體股市現狀,與公開程度顯著性較高信息中找投資標的;但私募或是股權基金則是由產業人脈,或是純產業研究分析中尋找。這將成為台灣資本市場未來主流投資模式。在茫茫大海中尋找投資組合,不如單挑自己對它有影響力的公司;在摸底成功後、糾集資金投入、這種投資方式就近似股權基金了。

(圖六:旺宏股價周 K 線圖,鉅亨網)

生產動態記憶體的旺宏公司,吻合這種特質;這家公司 CEO,在最好時間點抓最到公司重整時機。由月 K 線圖檢視,很顯然這家公司在 2015 年時陷入困境,一直到 2016 年股價仍是 2.11 元 / 股。但在歷經 DRAM 需求由平淡轉為熱絡前,股價飆升約 6.5 倍到 13.87 元 / 股。之後該公司進行減增資,重新以 37.38 元 / 股掛牌後,繼續上揚到 60.9 元 / 股。這些動能必然來自於公司與產業遠景,尤其是對原有 DRAM 與新型記憶體研發規劃;這些規劃會吸引資金參與減增資。對於需要以財務工程進行改革公司而言,必需要有內外部人多看好該公司,看好這個產業未來發展,才能推動股價上揚。股價上揚或下跌、通常是投資者對上市公司的掌聲或奚落;上揚的股價表示掌聲持續,下跌或停滯股價則是喝倒采。

(提醒:本文為財金專業研究分享,運用財務理論透視分析股市,對文中個股無任何多空立場;說明與判斷多非投資建議,只為研究舉例用,不為任何引用本文行銷或投資背書。)