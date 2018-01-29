〈鉅亨主筆室〉當今投資台股？唯選股是問！

壹、前言

這是個股表現時代。在資本市場機制不斷自由化、與多元化後；股價變動趨勢，指數震盪起伏已邁入個別差異。近期各國間各自資本與金融市場，或是同一個市場間不同類股與個股，多在上演各自多空戲碼。熱絡現象呈現出系統性多空失靈，接近全面性選股時代；什麼利率上揚？通貨膨脹？美國國債殖利率上揚等？這些威脅多沒用。權值大個股，單靠它就可帶動指數上揚；權值小者可藉由龍頭股帶動，開創自己公司總市值一片天。這樣變化趨勢實際已道盡，總體經濟系統性因子，並不是當前投資人最關心重點；唯有不斷地、不斷地選股才能成為贏家。投資人在此階段中，一定要排除資訊不對稱問題，啟動雙向動態思維，才能詮釋與拆解選股藩籬與障礙；撇開選股的固執與迷失。

(圖一：宏碁股價周曲線圖，鉅亨網股市 Talk)

貳、投資者資訊不對稱、起因於自我對外界認知與執著！

個股要用動態化觀點檢視，就是投資者必需先認定，上市公司股東結構、產品變化、及財務狀況多是會改變的；人世間不變就是大家多會改變，並非只有投資人自已在變。即使自己感覺這 10 多年來多沒變；但是由朋友與家人去看，你其實就不一樣了。這也因此過去 1 個多月以來，投資者突然發現；這家過去讓我套牢的公司，為何最近成為市場投資焦點？其實最大因素是，這家公司早已不做原來產品，經營者策略早就改變；或是這家公司股東結構發生重大更替。就像國語歌天王羅大佑先生，饋至人口「光陰的故事」歌詞所陳述，「我還是我沒錯，但現在的我已不是過去的我」。有些上市公司多已發生質變；不僅是產業趨勢已改變，個別上市公司也在改變。這樣的世代變遷，再加上資本市場募資、與投資操作工具越來越多元化；只要公司治理嚴謹、盈餘呈現趨於良性，就會成為投資好標的。

(圖二：味全公司股價日 K 線圖，鉅亨網股市 Talk)

投資者千萬別執著！全世界企業經營模式多在改變！由現實與理論比對，是因為資訊不對稱，才使投資人對近期股市感到不可思議；為什麼這爛的股票會直奔天聽？通常這種漏失多要從投資者本身檢討。因為投資者對選股沒長期規劃，或股市熱絡後才有投資頭緒；突然有選股需要。投資者得了解，沒有研究過的標的、是很難會長久持有的；沒有身先士卒投資過的公司，是不會掌握這檔股票股價波動特性的。台灣諺語說，舞台是屬於站得久的人的。在目前上市櫃公司資訊多需遵循「資訊公開制度下」，很難有上市公司能躲過媒體耳目；但投資者若無長期追蹤上市公司信息習慣。而且很主觀認定，這是一家好公司、或壞公司；這必然會犯下資訊不對稱。投資者一定要心向善，在現實社會中沒有人願意永遠是壞人。即使一生使壞，也會有驀然回首時候，上市公司也是如此。投資者本身在投資前，多需要經過一段觀察期、或嘗試買進一些 PB 值較低的股票；以做為自己投資的種子。或是對於強勢股票，敢用順向投資策略；在股價起飛之際勇敢追下去。投資股票難免會有自己的固執，很多訊息多已是陳年老酒，但對它記憶仍停留在：這家公司過去很久以前舊的 Story 中、沒有更新資訊走出來。世界是動態的；但缺乏研究的對於一家公司、一個產業的主觀執著卻會仍然是靜態。當全世界每個人包跨你多在改變時，我們對外界殘存記憶卻多還沒改變；這就是投資選股最大心結。

叁、長江新浪推舊浪、舊的產業多已有新的經營模式了！

就以當今金融產業而言；它們藉由人工智慧科技加持，所有金融未來經營模式多已進入變革；但不少投資人卻仍然懷疑，這家公司不是靠租金與買賣美債收益嗎？Fed 進入升息循環？房地產價格不振？它們股價在漲甚麼勁兒？但對研究這個產業的投資銀行，它們可能不是這樣看；因為它們由目前全球金融變革中，預測與見到未來全球金融獲利方式，也看到整個產業未來初步樣貌。不少低金融或非金融股價在上漲一段後，投資者透過公開訊息者才警覺到；原來是該公司股東結構，新經營模式計畫與自己想像完全不同。

(圖三：台股集中市場中的金融類股，鉅亨網)

其實只要凡事正向看待，投資股票選股可很單純運用 Bottom Up 方式，不必大費周章從 Top to Down 下手。除非在台灣投資者，要透過海外基金買進其它國家股票。近期 Bottom Up 典型標的是為台積電公司；這家全球最大半導體公司，股價自 2016 年開始就走入長期多頭循環。雖然財務學者一再認為，在升息循環中利率提高後、股價合理本益比將會降低；但這家公司總市值卻仍不斷創歷史新高；一次又一次回檔下跌多無礙其長期多頭攻勢。由月 K 線圖觀察，台積電股價在歐債危機，2012 年中是為這一大波段谷底，底部區價位約在 57 元 / 股；目前總市值為當時 5 倍以上。

(圖四：台股台積電股價月 K 線圖，鉅亨網)

由台積電公司股價月 K 線圖檢視，在過去 8 年間進場投資者多有顯著報酬；但除外資機構，投資者實際在這股票所賺不多。因為投資者對強勢股票會有幾種「多頭猶豫」。一為：明知道這家是績優公司，但股價上揚趨勢不斷、因此不敢追高；但問題是當它在高檔回檔時，投資者又認為這時股價太高也不敢逢地買進。另一種為：波段漲幅高後，投資者說服自己將持股賣掉，但之後該股票價位短期回不來後又不敢追買；於是眼睜睜見到股價回檔後再上、最後突破新高價繼續向上衝。這些多可放在行為財務學中以框架理論驗證；行為財務學的基礎是，人對於財務行為方式多是非理性的。例如在借貸行為上，多想要以較低利率貸到較大資金，卻無視於還款期限長短。其實使用貸款資金存在投資風險；因此寬限期越長貸款，越能讓貸款者從容不迫，越能獲取投資利潤。

肆、結論：台灣資本市場股權基金發展空間比共同基金大！

(圖五：台股台積電股價日 K 線圖，鉅亨網)

在 Bottom Up 投資架構運作過程中，投資者應重視公司經營績效；就是該產業前景與該公司 SWOP 分析，短期必需追蹤籌碼與技術面變化。對一個正常 CEO，總市值是為其經營績效，因此公司任何信息多會以正面方向詮釋。但即使是這樣，但現在的財務與經營信息，是否含對產業公司未來成長隱喻？這需要持久觀察與研究該產業與該公司熟門熟路者的判斷。對投資研究工作者而言，這種工作大多內斂性質；只供自已投資參考、不會對外公開。因此大多隱藏在股權基金內、或是共同基金研究團隊自己享用。股權基金投資模式類似創投，以產業未來優勢或舊產業重整尋找投資標的；研究人員不必負擔總體面信息分析。除非是系統性極端多空的變數即將發生；否則總體經濟發展與要介入投資個股是無關的。一般投資人多會從整體股市現狀，與公開程度顯著性較高信息中找投資標的；但私募或是股權基金則是由產業人脈，或是純產業研究分析中尋找。這將成為台灣資本市場未來主流投資模式。在茫茫大海中尋找投資組合，不如單挑自己對它有影響力的公司；在摸底成功後、糾集資金投入、這種投資方式就近似股權基金了。

(圖六：旺宏股價周 K 線圖，鉅亨網)

生產動態記憶體的旺宏公司，吻合這種特質；這家公司 CEO，在最好時間點抓最到公司重整時機。由月 K 線圖檢視，很顯然這家公司在 2015 年時陷入困境，一直到 2016 年股價仍是 2.11 元 / 股。但在歷經 DRAM 需求由平淡轉為熱絡前，股價飆升約 6.5 倍到 13.87 元 / 股。之後該公司進行減增資，重新以 37.38 元 / 股掛牌後，繼續上揚到 60.9 元 / 股。這些動能必然來自於公司與產業遠景，尤其是對原有 DRAM 與新型記憶體研發規劃；這些規劃會吸引資金參與減增資。對於需要以財務工程進行改革公司而言，必需要有內外部人多看好該公司，看好這個產業未來發展，才能推動股價上揚。股價上揚或下跌、通常是投資者對上市公司的掌聲或奚落；上揚的股價表示掌聲持續，下跌或停滯股價則是喝倒采。

(提醒：本文為財金專業研究分享，運用財務理論透視分析股市，對文中個股無任何多空立場；說明與判斷多非投資建議，只為研究舉例用，不為任何引用本文行銷或投資背書。)