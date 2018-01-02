【胡一帆專欄】中國經濟：改革與再平衡 增長更重質

2018 年中國在維持大政方針不變，深化改革以確保優質增長，進一步開放境內市場，並在塑造地緣政治格局中發揮更重要的作用。今後幾年經濟改革聚焦全面深化供給側改革和國企改革等；促進創新、價值鏈上移、環境保護、市場進一步自由化以及推進「一帶一路」倡議。

十九大報告中並未具體提及 GDP 增長目標，而是聚焦改革以確保「優質增長」，這為決策者在推進改革方面帶來更大的調整空間。

政府將環境保護融入到追求優質和可持續經濟增長中。中國每年有 800 萬應屆大學畢業生，使得人口紅利由勞動力數量型轉向質量型。這應會促進產業升級至高技能型的高端製造業和創新型的現代服務業，從而為未來幾十年的經濟增長帶來支撐。此外，我們預期當前的環保調控政策還將延續。

在削減過剩產能和去槓桿化的背景下，繼續推進國企改革和供給側改革對於中國當前的經濟轉型至關重要。中國已經出臺了一系列措施，但還需做出更大努力，來應對結構性失衡並維持穩定增長。我們預計，改革和去槓桿的範圍將在 2018 年進一步擴大，從煤炭和鋼鐵擴大至其他上游行業，從金融行業擴大至實體經濟，從國企擴大至地方政府和私人部門。

中國在國際舞臺上的地位已顯著提高，重要性遠勝以往。這不僅是因為該國經濟規模龐大，也要歸功於其全球影響力與日俱增。美歐政治不確定性為中國接手國際領導地位帶來了機會。「一帶一路」作為旨在使中國成為負責任大國而確立的戰略平臺，將使中國在塑造地緣政治格局中發揮更大的作用。

儘管中國實施資本管制，但人民幣國際化的步伐並沒有放慢。這從以下發展便可見一斑：中國放寬對金融機構外資所有權的限制，人民幣作為儲備貨幣的規模增加（在人民幣被納入「國際貨幣基金組織特別提款權」貨幣籃子之後），發行人民幣計價的原油和黃金期貨合約，中國與多個國家簽訂雙邊貨幣互換協議。此外，MSCI 將在明年將中國 A 股納入其基準指數，這應會進一步加大外資對中國境內資本市場的參與度；目前，中國在全球投資者投資組合中的權重只有 3%。

中美兩國的關係可以說是世界上最重要的雙邊關係，是全球地緣政治結構的基石。雙方都共同作出努力以實現更加健康穩定的關係，但是挑戰依然存在，而且有可能出現暫時性的緊張局勢升級。鑒於中美兩國的利益緊密交織，我們預計雙方將會達成雙贏的解決方案。這應會抑制貿易爭端的潛在負面影響。

增長有序放緩

我們對中國的基準情景是大政方針將保持不變，經濟改革將為增長有序放緩提供支撐。我們預計貨幣政策將保持審慎中性，這意味著儘管監管持續收緊，但流動性將保持穩定。財政政策應繼續提供支持，基礎設施投資為經濟穩增長提供緩衝。政治穩定、經濟穩定與貨幣穩定讓投資者對中國充滿信心。