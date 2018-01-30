輻射貨櫃闖關 高雄港攔截三只

高雄海關今年一月間檢查出三只進口貨櫃「輻射劑量超標」，這些貨櫃裝運的包括中藥材和廢鐵，及時攔截，避免危害國人健康。

(林憲源報導)

高雄海關儀檢組在 107 年 1 月間，接連檢查出三只進口貨櫃輻射劑量超標，其中一只是從中國大陸進口的中藥材貨櫃 (加馬輻射劑量超標)，另外兩只是來自哥倫比亞(加馬輻射劑量超標) 和牙買加 (中子輻射劑量超標) 的進口廢鐵貨櫃。高雄海關及時攔截，避免這些輻射污染的中藥材為國人食用，也阻止廢鐵熔製成輻射鋼筋。

高雄海關執行輻射偵檢的這項「大港計畫」(Megaport Initiative)是和美國合作，起因於美國在民國 90 年發生 911 事件後，在全球各地主要港口建置輻射偵測設備，偵測進、出口及轉口貨櫃是否藏匿核子武器或可用來製成核子武器的非法核物質，於全球扮演著反恐與維護貿易安全之重要角色。此外，美國能源部國家核子安全署 (National Nuclear Security Administration-U.S. Department of Energy) 已於 106 年起進行該計畫之通訊設備升級汰換，以提升高雄港輻射偵檢效能，防止恐怖分子利用貨櫃走私和販運非法核子物料及其他輻射物質，製造大規模毀滅性武器或其他違法運用。