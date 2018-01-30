M503爭議，東航、廈航轟台罔顧民意，宣布取消加班機

因飛行 M503 爭議航路，民航局日前決定暫不允許大陸東方航空、廈門航空 2 家共 176 班春節加班機申請。2 家航空公司於今（30）日聲明，為避免影響旅客權益，決定自行取消春節加班航班，並砲轟台灣有關單位罔顧民意、一意孤行。

中國東方航空公司表示，目前為止，106 班兩岸春節加班機仍被台灣民航主管機構拒絕核准，為避免對兩岸旅客、特別是返鄉過節台胞造成更嚴重、無法挽回的損失，東航被迫取消春運加班航班，並對旅客表示歉意，會為旅客提供免費退票和改期服務，盡力做好後續服務。

東航指出，作為首家執飛兩岸直航常態包機、第一家在台設立辦事處的大陸航空公司，東航 10 年來累計承運兩岸旅客 1000 餘萬人、7 萬餘班次。今年安排 106 班兩岸加班航班，較去年同期增長近 6 成，是兩岸投入動能最大的航空公司之一。

東航砲轟，東航春運加班航班執飛的華東地區是台胞創業、工作、求學的重要區域，卻遭到台灣的無理阻撓，嚴重侵害東航和客戶的權益，背離廣大旅客及千萬家庭的人道需求。

東航強調，公司所執行的航路都為國家主管部門和國際民航組織所批准，且經多方專家充分技術論證的航路，並不存在所謂安全性問題，強烈呼籲台灣有關單位關切兩岸同胞福祉，正視兩岸旅客正常交流需求，盡快回到服務兩岸民生、推動行業發展的正確軌道上。

無獨有偶，廈門航空也同步發表春節加班機取消聲明。廈航表示，公司根據兩岸旅客需求申請春節加班機，我民航主管機構依然不予核准。作為一家負責任的航空公司，為了讓旅客提前調整計畫，廈航無法持續等待台灣有關部門的答覆，只能被迫取消 70 班春節加班機。



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