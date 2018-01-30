瑞銀：基於這4大理由 美元今年跌勢難止

美元 2018 年開局不利，兌大多數主要貨幣的匯率下跌。FX168 財經網報導，瑞銀首席投資辦公室 (CIO) 的外匯策略主管 Thomas Flury 列出了 4 大原因，指美元今年跌勢難止。

1、匯市不再關心川普式交易

在川普被選為美國總統後，所謂的「川普交易」盛行一時。不過瑞銀認為，因引入新稅改制度，此前支持「川普交易」的因素已經喪失吸引力。美元下一個重大阻礙將是關於預算的討論。CIO 認為美元在預算討論中的上行空間不大，因此，「川普交易」提振美元的幻想已經破滅。

2、Fed 升息時機無關緊要，關注終端利率

瑞銀預計美國聯準會 (Fed) 將在 2018 年升息 3 次，儘管一些市場參與者預期 4 次。CIO 表示，一旦今年的升息週期結束，進一步升息的預期將接近零。但是，如果升息週期的終端利率被上調至 3.5% 甚至更高，那麼可能就可能對美元構成支持。

當「川普交易」活躍的時候，很多投資者和分析師宣稱「這一定會支持美元，因為這將支持美元 GDP 表現」。不過瑞銀卻持不同看法，因通過財政支出促進需求可能在短期內支持匯率，但從長遠來看，這將惡化國家的財政狀況。

CIO 認為，只有將支持增長的財政策略與央行領先於殖利率曲線相結合，才能支撐美元。但是，目前尚未出現這種情況。美元依舊對通膨低迷表示擔憂，這可能會導致他們謹慎升息，因此美元幾乎沒有上漲的理由。

4、遣返法律對匯率毫無意義

美國的新稅法包括一項激勵企業將海外收入匯回美國的部分。CIO 不認為這將對美元產生影響。多年來，企業一直在等待稅收優惠，因此，他們已經持有了大量美元的海外收益。匯回的收益可能會提高派息、併購活動和股價，但 CIO 預計對匯率的影響將接近於零。