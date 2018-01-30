美元反彈先別樂 三大投行：此時不賣更待何時

在美國國債殖利率上漲推動下，彭博美元指數周一上漲 0.5％，為 3 個月來最大單日漲幅。不過，裕信銀行（Unicredit）、摩根大通和摩根士丹利分析師指出，在全球經濟成長趨勢下，美元仍將走弱，且市場看空美元的氣氛不變，應趁反彈時賣出美元。

儘管美元周一反彈，但過去一個月來，美元兌 16 種主要貨幣依然走低，而彭博美元即期指數過去 1 年來仍下跌 12%。義大利聯合信貸銀行駐倫敦的外匯策略研究主管 Vasileios Gkionakis 認為，美元未來幾季仍將處於熊市，而周一美元上漲主要是最近幾周美元下跌後的獲利回吐所帶動。

美元指數近 4 個月來走勢。（來源：新浪財經）

做空美元的策略

摩根士丹利策略分析師 Hans Redeker 在報告中寫道，全球經濟成長依然強勁，美元將維持跌勢，預估歐元兌美元在 2019 年底前來到 1.33 美元，甚至可能提前見到這個價位。

聯合信貸銀行則將歐元兌美元的年底目標價從 1.25 大幅調升至 1.32。

摩根大通分析師 Paul Meggyesi 和 Daniel Hui 指出，美國採購經理人指數數據令人失望，加上美國政治風險以及日本央行和歐洲央行潛在政策變化，都將抑制美元走勢。

摩根大通並認為，美元下跌的動能不變，即使美國總統川普在達沃斯論壇上呼籲美元走強，也不太可能成為美元轉多的催化劑。在做空美元的策略方面，摩根大通並增加做空美元兌瑞郎的建議。

市場做空美元動能大增

美國商品期貨交易委員會（CFTC）上周二公布的數據顯示，對沖基金和基金經理人連續 4 周加碼美元的淨空部位。上週空頭部位暴增 13 萬 1702 口，創下 12 月中旬以來新高。

隨著彭博美元即期指數下跌，加碼放空美元的部位增加。

仍有分析師看好美元觸底

10 年期美債殖利率周一突破 2.7%，為 2014 年來首見，帶動美元指數大漲，BK 資產管理公司外匯策略董事總經理 Boris Schlossberg 表示，這是數周以來，固定收益和外匯之間的相關性首次出現，暗示美元可能在近期觸底。

MKM Partners 首席市場技術分析師 Jonathan Krinsky 發布報告指出，從長遠來看，ICE 美元指數的關鍵區間是 88 到 89，在此區間將形成主要支撐，吸引美元買家進場。