彭博分析師：美元「苦日子」未盡 空頭不缺彈藥

美元在 2017 年經歷了悲慘的一年，在 2018 年第一個月，美元的處境似乎進一步惡化。彭博外匯策略師撰文說，美元創下 1987 年以來最糟糕的開局，而美元的「苦日子」可能還遠沒有結束。

1 月迄今，ICE 美元指數下滑 3.26%，令美元指數自 2017 年初以來的跌幅超過 14%。2018 年迄今，所有主要貨幣兌美元都出現上漲。

美元指數走勢

從西太平洋銀行 (Westpac) 提供的圖表中可以看出，儘管美元指數在過去曾經出現過更大的月度跌幅，但與歷史標準相比，今年 1 月的疲軟仍相當不尋常。

美元月度表現 (圖：西太平洋銀行、FX168 財經網)

除非未來數日出現明顯改善，否則美元指數很可能會創下 1987 年以來最大的 1 月份跌幅；也將創下 1968 年以來第二糟開局表現。

所有主要貨幣兌美元均上漲 (圖：彭博、FX168 財經網)

FX168 財經網引述西太平洋銀行金融市場策略主管 Robert Rennie 表示，今年開局表現可能預示著後市走向。他指出，2017 年和 2018 年迄今的美元表現，愈發與 2002 年 - 2004 年時期相似，當時美國雙赤字 (財政赤字和經常帳赤字) 擔憂重挫美元。

他說道：「如果歷史是指引的話，美元跌勢可能還會繼續。」

彭博外匯策略師 Jacob Bourne 和 Robert Fullem 上周五 (26 日) 撰文說，美元創下 1987 年以來最糟糕的開局，而美元的「苦日子」可能還遠沒有結束。美元今年迄今暴跌逾 3%，交易員在押注美元走低方面並不缺「彈藥」。

IEC 美元走勢圖 (圖：彭博、FX168 財經網)

ICE 美元指數如今逼近 200 月均線，若跌破，則將是 15 年來首次。美元指數最近 2 次跌破這一重要水準要追溯到 1986 年 2003 年，在這 2 次情況中，美元在隨後的 5 年裡都走勢掙扎，暴跌逾 25%，至週期性低點。