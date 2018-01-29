分析師警告：美元指數大跌非基本面驅動 是貿易戰開始

大家都一致認為，人民幣暴升是因為美元指數走弱造成，但這個想法可能偏頗，真正的原因是 -- 韓元。

過去一周，在岸人民幣 (CNY) 兌美元累計升至超過 700 個基點，升幅接近 1.3%，創下去年 9 月初以來的最大，連續 2 周升幅超過 1%。人民幣已連升 7 周，2018 年開年以來，人民幣兌美元累計升值超過 1900 基點。2017 年全年人民幣兌美元中間價升值 4028 個基点，幅度為 5.81%。。

FX168 財經網援引華僑銀行經濟學家謝棟銘在最新的報告中指出，過去一個星期以來，由於沒有「逆週期因子」緩衝，人民幣升值的壓力正在從對美元轉移到對一籃子貨幣即人民幣指數上，而導致人民幣指數進一步大幅上漲的一個重要原因是 -- 韓元。

報告指出，因韓元今年對美元基本持平，導致韓元對人民幣出現了較大的貶值，而韓元在人民幣籃子裡的權重超過 10%，排名第 4，對人民幣籃子影響較大。

人民幣兌韓元走勢

針對人民幣升值壓力，平安證券首席經濟學家警告，近期的美元指數大跌很難相信是基本面因素驅動，這或許意味著貿易戰的開始。

商證券首席宏觀分析師謝亞軒也在報告中說，美國的對外政策、對中政策明顯強硬化，在國家安全和國際經貿政策方面都呈現出對立態度，意味著中美關係趨於緊張，中美貿易戰的風險正在上升。

分析人士指出，美元弱勢不止，人民幣對美元升值難停，而隨著人民幣不斷走強，升值預期也在不斷上升，或進一步增強人民幣單邊升值傾向，外匯政策定力面臨考驗。

