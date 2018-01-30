紐約匯市─10年期債券殖利率上升並突破2.70% 美元反彈

美元週一上漲，收復部份上週的跌幅。美國 10 年期債券殖利率上升，拉抬了美元走高。

美元指數上漲至 89.272，通貨膨脹與消費者支出數據提供了支撑。

歐元下跌至 1.2367 美元，紐約上週五尾盤報 1.2427。英鎊下跌至 1.4075 美元，上週五尾盤報 1.4160。上週，歐元與英鎊兌美元均創新數年高點。

北美自由貿易協定 (NAFTA) 第六回合談判定於今日結束，加元與墨西哥披索均轉弱。投資人相信，短期內，美國退出該貿易協定的可能性已消退，但談判可能延長至第七回合之後。

美元上漲至 1.2337 加元，上週五尾盤報 1.2311。

上週，美元下跌 1.7%，創 2017 年 6 月以來最大單週跌幅，今日美元反彈上揚。美國 10 年期債券殖利率上升並突破 2.7%，創 2014 年 4 月以來高點，支撑了美元走高。

上週，美元表現不佳，美國財政部長梅努欽發表談話，支持美元轉弱，為美元帶來壓力。但隨後川普總統說，梅努欽的談話遭到斷章取義。

技術分析師說，美元看來跌幅過度，本週可望反彈。投資人注意美國總統川普週二將發表的國情咨文。

在歐元區，分析師注意週二將公布的 GDP 數據與週三將公布的 1 月通貨膨脹。

美國債券殖利率持續上升，支撑了美元上漲。分析師說，這是數週來，債券殖利率與美元的同步關係首度見效，顯示美元的短期底部可能已經出現。