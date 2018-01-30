用一條線判斷未來景氣

撰文: 邱沁宜

最近金融市場一直在談論美國公債殖利率曲線平坦化現象，到底應該怎麼看待？

殖利率曲線是做債券的人每天必看的指標，名詞看來很艱澀，不過，簡單來說，就是把美國各種公債的到期期間當 X 軸，把美國公債利率水準當 Y 軸，將所有公債到期期間與利率水準畫在一張座標圖上，再將點連成線的線圖。這代表的意義就是，不同天期公債利率與到期期間的關係。

這看起來好像只是簡單的一條線，為何引起金融界人士念茲在茲？原因在於其所代表的經濟意涵。正常情況下，殖利率曲線為正，也就是說，美國政府要發行長天期債，需要的舉債成本比短天期債的舉債成本高。這個觀點並不難理解，今天若有親戚朋友跟你借錢來週轉，如果是借 2 年跟借 10 年，由於借 10 年的不確定性較高，你自然會跟他收取較高的利率。

而殖利率曲線平坦化的意思是說，當美國政府跟市場借錢，無論是借 10 年期或借 2 年，市場都要求一樣的利率水準。這代表的意義是，市場資金吃緊，沒有便宜錢可以借，所以無論你借短錢或借長錢，市場都要求一樣高的利率水準，而這往往就是未來景氣恐怕會因為資金吃緊即將轉差的訊號。

再來是對銀行業的影響。基本上銀行的操作就是借短期錢，而放貸給企業客戶長錢，銀行鎖定中間的利差，一旦短期借款與長期借款差不多，意味銀行業放貸業務無利可圖，在獲利轉差的情況下，將緊縮貸款，會連帶使得景氣變更差。

以過去美國金融史來說，每次的景氣衰退之前一年左右，必定伴隨殖利率曲線平坦化，也就是 10 年期公債利率減去 2 年期公債利率為零的現象。

若以目前美國 10 年期公債利率約在 2.6%，而 2 年期公債利率在 2%，這代表兩者空間只剩下 0.6%，所以未來聯準會持續每季升息一次，一次升息 0.25%，若 2 年期公債利率隨著聯準會升息而上升，但 10 年期公債利率還停留在目前位置，到了 2018 年中，美國公債殖利率曲線將正式完全變平，也就是景氣衰退的風險大幅增加。

這個指標並不難取得，各大財經網站都有提供，記得看到衰退機率接近 2 成，或者公債殖利率曲線變平時，請趕緊將你的股票部位大幅降低，持有更多的債券部位，以保護資產。

來源：《Money 錢》 2018 年 2 月

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