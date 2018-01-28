重返年線 跨出成功的第一步

加權指數持續創高，多頭攻勢直指歷史高點，盤面除持續關注強勢股動態外，仍有不少尚處於年線附近的好股，或可趁發動前逢低布局。

【文／黃俊超】

開年以來加權指數攻勢犀利，先以八連紅突破前高，而後又再以高角度突破一一○○○點，龍頭台積電是當中最重要的攻擊指標，法說會後利多簇擁，股價飆升帶動市值創下歷史新高，且所釋出訊息顯示高速運算、物聯網與自動化，將為營收成長引擎，加上蘋果股價創高，帶動科技類股持強表態。

每次大幅回檔前，都會見到高點，但並不代表見到高點，回檔就必須伴隨而來。以技術面來看，加權指數短線沿五日均線驚驚漲，日ＫＤ指標已進入鈍化階段，ＭＡＣＤ柱狀體雖有背離可能性，不過差離值與訊號線依舊向上攀高，量價結構也沒有失控，因此，漲多過後震盪難免，但是長多架構仍未改變。

台股長多格局未變

盤面上除了台積電大漲之外，漲價題材也是輪漲不斷，其中以趨勢最明朗的矽晶圓最為整齊，包含環球晶、台勝科、中美晶、合晶等皆再創新高，此外，被動元件龍頭國巨再次創高，引領同族群個股持續表態，而砷化鎵、二極體、LED、COF 等類股也持續輪漲輪動。

除了漲價題材之外，強勢股又如ＡＩ概念的創意、世芯ＫＹ，電競微星、技嘉與宏碁，設備京鼎、牧德、蔚華科等，電子類股為市場資金主要追逐所在，經過去年輪漲過後，基期已經逐步向上墊高，相較之下，多數的傳產類股，基期仍屬相對偏低。

目前與年線正乖離超過一○○％的共計有十三檔個股，其中撼訊與世紀鋼都是超過二○○％，日馳也接近一七○％。在多頭格局之下，約九五○檔、逾六五％個股都在年線之上，不過卻也仍有將近三分之一的個股還在年線附近或之下，當中仍不乏具潛力個股，仍可擇優伺機布局。

逾二三○檔個股與年線負乖離超過一成，當中不乏重量級標的，如股王大立光修正至四千元附近，年線卻仍在五千元附近，同屬光學股的玉晶光、先進光、光燿科等，也都回檔至年線下；此外，去年大漲的 GIS-KY，高點三七九元至今已腰斬，年線仍在上升當中。

年線定多空

光學類股雖題材十足，未來還有許多發展空間可期，但股價大漲過後，獲利卻仍難以跟上，籌碼也則漸趨凌亂，股價修正幅度相對較大，雖然基本面趨勢不變，不過從技術面來看，當短期均線一條條遭到跌破，甚至轉為空頭排列，容易給股價帶來沉重壓力，若要扭轉頹勢，修正過後反覆打底恐是必經過程。

來源：《先探投資週刊》 1971 期

更多精彩內容請至 《先探投資週刊》