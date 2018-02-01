ETF吸金泡沫 股市會閃崩？

文．洪寶山 (理財周刊發行人)

近年來指數股票型基金 (ETF) 非常受投資人青睞，我之前也介紹過幾次。去 (2017) 年表現更是格外亮眼，根據倫敦研究機構 ETFGI 統計，截至 2017 年底，全球 ETF 總規模已超過 4.83 兆美元，總檔數逾 7200 檔。相較於 2007 年底時 ETF 資產總計不到 1 兆美元、基金種類不到 1200 檔，十年來 ETF 在資產和種類上的大幅成長令人驚嘆。

根據基金研究機構晨星 (Morningstar) 統計，去年美國 ETF 淨流入資金創史上新高 4660 億美元，年增 61％，同期的共同基金則淨流出 2900 億美元。這股 ETF 資金流被視為是美國道瓊指數屢創新高，且那斯達克指數翻上 6300 點的主要多頭資金引擎。

這股 ETF 資金狂潮成就股市多頭榮景，但也讓不少專家憂心，這股 ETF 資金熱會不會反噬市場，造成泡沫化或市場劇烈波動？回到 ETF 的操作面，ETF 被稱為被動式基金，其基本操作邏輯是「複製指數」，也就是說，經理人透過建立與指數成分股權重相仿的持股組合，讓基金績效與大盤漲跌緊密連結。

由於 ETF 年平均周轉率高達 800％以上，在市場看多時，高周轉率代表「以量滾量」的漲升格局，反之，市場下跌時，多數投資人成本多在高檔，則立即面臨停損壓力，於是 ETF 投資者可能選擇出清式的賣出，造成「瀑布效應」，並拉扯市場跌入更深的深淵。

我的看法是，基本面復甦態勢方向未改，仍維持正向看法，積極財政及企業獲利穩增都會提供上攻動能。對成熟市場的美歐日股都是正向，新興市場我則較看好新興亞洲及俄羅斯。

隨著川普的政策推進，未來一到兩年基礎建設啟動，將挹注美股上揚動力，這是可以期待的。日股部分，在經濟穩健增長及企業減稅政策期盼下也應表現可期。後續歐央政策將牽引歐元及歐股表現，對歐股偏穩健看待。新興亞洲有基本面及內需題材，搭配政策改革，都是有利因素。俄股也將受惠油價持穩高位，民間消費回揚，具投資價值。

從這幾個我認為的利多趨勢來看，雖然現在市場多空拉鋸，但做多還是比較有機會，真要泡沫的成分也較低，投資人不必太過擔心。但投資理財本來就要分散風險，避險的工作該做的還是必須要做。

來源：《理財周刊》 910 期

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