生酮飲食減重小心傷了健康

最近有民眾採用生酮飲食方式減肥，營養師認為，有人會因而造成膽固醇飆升，如果有糖尿病，恐會出現酮酸中毒，要定期追蹤血脂、血壓、血糖，以確保健康。（李明朝報導）

民眾以及醫護人員採用生酮飲食，有人反映實施 3 到 6 個月不等的時間達到減重 ，但有人卻因此讓膽固醇高到每 100 毫升有 400 毫克，甚至壞的膽固醇飆到近 100 毫升到 200 毫克。

有關生酮飲食，衛福部桃園醫院營養科主任范純美表示，生酮飲食（Ketogenic Diet）就是運用高脂肪、極低碳水化合物及適量蛋白質的飲食模式，透過強迫人體燃燒脂肪，有點類似模擬身體處在飢餓狀態下，逼身體產生「酮體」作為能量來源的一種飲食模式，

生酮飲食是強迫身體燃燒脂肪而非碳水化合物，確實有助於達到減肥的作用，不過，並不推薦利用生酮飲食作為減肥或控制血糖的方法。

實施生酮飲食民眾在平時是吃很少量的澱粉或幾乎不吃澱粉，相對的從日常飲食中攝取大量的肉類 (蛋白質) 及油脂，長期吃下來，可能會增加血脂異常、腎功能異常，小心出現酮酸中毒，范純美表示，對於有血糖控制不佳或患有糖尿病的人，因為當體內胰島素分泌不足時，過多的酮體堆積在體內，恐會出現酮酸中毒，嚴重甚至會面臨昏迷、死亡的威脅。呼籲有心血管疾病、腎臟病、糖尿病，一定要在醫師及營養師的督導下進行並定期追蹤自己的血脂、血壓、血糖

范純美建議想要減重的民眾，日常的飲食是以均衡飲食為主，6 大類食物 (全穀水根莖類、豆魚肉蛋類、奶類、堅果油脂類、果類蔬菜類) 都要攝取並搭配運動與改變自己的生活作息才是關鍵。