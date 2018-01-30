販售或輸入電子煙 如有尼古丁小心觸法

電子煙產品不能具有菸品形狀，也不能含有尼古丁成份，否則會被開罰或移送法辦，去年度桃園市衛生局稽查後，依菸害防制法一共裁處 18 件，健康促進科科長葉潔瑩表示，若製造或輸入者，處以新臺幣 1 萬元以上，5 萬元以下罰罰鍰，電子煙產品一旦檢驗含有尼古丁成分將依藥事法裁罰或移送。（李明朝報導）

為了避免含有尼古丁成份或者跟香菸外觀相似的電子煙，在市面上或者網路販售，桃園市衛生局也加強網路監測，以及在夜市、攤販、檢舉案件稽查，並不時展開抽驗。

衛生局健康促進科科長葉潔瑩表示，目前國內還沒有開放電子煙產品，若是業者宣稱具有醫療效能，或者被檢驗出含尼古丁成分，業者將依藥事法裁罰或移送地檢署。

業者如果輸入或販售外觀類似菸品（紙菸、菸絲、雪茄及其他菸品) 形狀的電子煙產品，將違反菸害防制法，葉潔瑩表示，依照菸害防制法第 14 條規定，任何人不得製造、輸入或販賣菸品形狀之糖果、點心、玩具或其他任何物品，製造或輸入者違反，可處以新臺幣 1 萬元，以上 5 萬元以下，販賣業者如果違反則處新臺幣 1 千元以上，3 千元以下罰鍰。

衛生局在去年度稽查菸品 23,507 件，行政裁處有 18 件，葉潔瑩表示，為了避免未成年青少年因好奇心使用電子煙產品，經常結合教育局辦理校園電子煙防制，以及與青年事務局辦理電子煙防制知能衛教宣導。