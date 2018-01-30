金融對外開放實質性一步：惠譽擬在華申請獨立牌照

摘要：目前，惠譽已經將其聯合信貸評級公司中所持有的 49% 股份出售給了新加坡主權財富基金 GIC，蓄勢待發準備進軍中國 11.7 兆美元的巨量級債券市場，或成為首家在中國獨立運作的國際主要評級公司

中國 11.7 兆美元的巨量級債券市場，對於任何一家評級機構來講都太有吸引力了。

據《華爾街日報》報導，國際三大評級機構之一惠譽周一表示，計劃退出其目前在中國的合資公司聯合信貸評級公司，同時尋求在中國申請獨立牌照。據悉，此前惠譽已經將在聯合信貸評級公司中所持有的 49% 股份出售給了新加坡主權財富基金 GIC，具體金額並未披露。但惠譽入住中國的進程目前還不明朗，《華爾街日報》引述知情人士透露，目前惠譽的申請還需等待中國相關監管部門的指導條例出台。

中國監管層近期一直在強調金融業的對外開放問題。中共中央政治局委員、中央財經領導小組辦公室主任劉鶴日前在出席達沃斯世界經濟論壇時表示，中國改革開放四十周年的新舉措首先將從擴大金融業的對外開放開始。中國已經承諾在銀行、證券、保險等領域擴大開放，今年將一一加以落實。

中公債券市場是一個 11.7 兆美元的巨量級市場，海外評級機構一直以來都有意願參與進來。但去年另外兩大評級機構穆迪和標普下調了中國的主權債務信用評級，為中國評級領域對外開放增添了一些不確定因素。

對於海外評級機構來說，如何適應中國的評級環境將成為最大的挑戰。目前國內外評級標準有很大不同，中國 4599 家債券發行企業中，80% 的債券都被評為 AA 級以上。而國際三大評級機構的標準顯然更為嚴格。

除了債券評級市場，更多的金融對外開放會集中於銀行、保險等領域。

研究總監付立春此前在接受《證券日報》採訪時表示，從金融市場的角度而言，外資擁有更大的持股比例，甚至可以主導一些金融機構，會擴大中國金融機構的多樣性，對中國本土的金融機構而言會帶來溢出效應。能夠加速中國金融行業國際化的發展和進程，在提升服務水平的同時，還可以降低相應的費用。從外資持股路線圖來看，未來銀行業對外開放的速度會最快，在 2018 年會有實質性突破。另外，中國銀行業還有一定的成長空間，利潤狀況整體不錯，利差水平較高，在混業經營的情況下，銀行開展的金融業務也會越來越多，因此可以說，銀行業的對外開放也是首當其衝。

『新聞來源／華爾街見聞』