美股拖累港股ADR收跌 港交所(00388-HK)匯控(00005-HK)逆市揚

受累於蘋果股價下跌，標普500指數錄得約五個月來的最大單日跌幅，道瓊斯工業平均指數下跌超過170點。港股ADR指數按比例計算收報32820點，跌147點，跌0.45%。
騰訊控股(00700-HK)ADR收報467.64元，較港收市跌3.96元；港交所(00388-HK)ADR收報295.42元，較港收市升3.22元；匯豐控股(00005-HK)ADR收報85.59元，較港收市升0.54元。
內銀內險偏軟，建設銀行(00939-HK)ADR收報9.04元，較港收市跌0.08元；工商銀行(01398-HK)ADR收報7.36元，較港收市跌0.08元；中人壽(02628-HK)ADR收報25.63元，較港收市跌0.37元。
受美元回升及美國原油產量增加影響，油價下跌。中海油(00883-HK)ADR收報12.5 4元，較港收市跌0.14元；中石油(00857-HK)ADR收報6.36元，較港收市跌0.125元；中石化(00386-HK)收報6.94元，較港收市跌0.06元。
至於電訊股，中移動(00941-HK)ADR收報82.26元，較港收市跌0.24元；聯通(00762-HK)ADR收報11.52元，跌0.12元；中電信(00728-HK)ADR收報3.8 7元，較港收市跌0.03元。
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