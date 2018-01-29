【盈喜】中集集團(02039-HK)料年度淨利潤錄得大幅增長

中集集團(02039-HK)周一晚間公布，基于對集團截至2017年12月31日止12個月合併管理賬目所作的初步評估，集團預計截至2017年12月31日止12個月合併歸屬于母公司股東及其他權益持有者的淨利潤相較上年同期將錄得大幅增長。

公告稱，根據現有資料，公司截至2017年12月31日止12個月的合併經營業績較上年同期預計將實現大幅增長的主要原因包括以下方面：

2017年全球集裝箱航運業複蘇，航運企業營運狀況改善，集裝箱市場需求出現了恢復性增長，因此，集團集裝箱制造業務的銷量、收入和盈利均實現大幅回升。而去年同期，集裝箱制造業務處于低谷，同比基數較低。

此外，本年度受惠于國家GB1589-2016治超政策的影響延續等利好因素所帶來的需求提振，集團道路運輸車輛業務亦有較好表現。2017年集團取得深圳太子灣項目用地搬遷補償款以及出售深圳中集電商物流科技有限公司股權實現的投資收益給集團的財務業績帶來了正面積極的影響。

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