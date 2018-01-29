印度債市前景堪憂 政府「傷口上灑鹽」借貸創新高

印度為 2017 年全球主權債券表現最差的國家，根據 15 位固定收益策略師和經濟學家估計，由總理莫迪所帶領的印度政府，今年的總借款估計為 6.05 兆盧比，恐導致市場拋售印度債，拉高殖利率。

印度政府借貸創新高

莫迪自 2014 年上任以來，油價和債券殖利率的下跌，使他受益許多，然後兩者在過去一年的急劇攀升，使印度債券市場面臨威脅，根據 ICICI Securities Primary Dealership 預計，印度政府持續發行債券，將使市場拋售印度主權債，並將殖利率拉升至 4 年前的高點。



ICICI 證券首席經濟學家 Prasanna Ananthasubramanian 表示：「由於油價上漲，債務龐大，以及通膨率高於目標值與全球利率的上漲帶來的風險，政府債券的前景並不樂觀，拋售可能會持續下去。」

根據 ICICI 證券的數據，10 年期印度債殖利率去年飆升 81 個基點，是自 2009 年以來最大的年度漲幅，可能在下一個財務年時，攀升至 8％，29 日的殖利率為 7.31％。

由於通膨上升加快，印度央行可能升息，市場對於財政赤字擴大的擔憂，影響到市場對印度債券市場的看法，分析師預測 2019 財政年，印度的財政赤字為 3.2％，高於政府預期的 3％。



PNB Gilts 的固定收益執行副總裁 Vijay Sharma 表示：「市場最擔心的問題是，當需求已非常疲弱時，政府借款規模依然龐大，為了穩定債券市場，必須透過提高海外購買限制或是印度儲備銀行投入購買。」