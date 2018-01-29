梅努欽是對的？美元貶值 日本美牛買的嚇嚇叫

鉅亨網編譯林懇 2018年1月29號15點0分

據日本食肉輸出入協會 (JMTA) 公佈，即使日本肉類進口稅 14 年來首次提升，但受惠於美元貶值、日圓升值的影響，日本牛肉進口量已創下 2001 年以來新高。

JMTA 總監大橋史朗提道，牛肉類及魚類的進口，普遍比國內生產的還要便宜，使得牛肉需求量突破往年水位。

日本進口牛肉成長 / 圖：彭博

數據顯示，至 2017 年 10 月的前 7 個月為止，日本牛肉需求量成長了 6.8%，也是 12 年來最快的速度。大橋史朗認為，舉世聞名的日本和牛價格對於本國許多民眾來說已無法負擔，和牛市場也漸漸在海外市場深耕。反而，較「瘦」的美國及澳洲牛近年來越來越受日本老年人的青睞。

雖然日本去年 8 月曾提高了對美牛的關稅，但其價格低廉使進口完全無阻。2017 年前 11 個月的資料顯示，美牛進口年增率 YoY 成長了 26.6%，相較與澳洲牛的 5.5% 多了幾倍，佔總日本進口牛市場的 42%。

弱勢的美元刺激了日本進口不受關稅提高影響，這也驗證了美財務長梅努欽 Mnuchin 的論點：弱勢美元將有助美國出口。

加上美國本土牛群量近年來大增，以及芝加哥的牛飼料成本下跌，雙雙壓低了美牛價格，再計入美元貶值的刺激效果，導致日本進口美牛寫下自 2001 年來新高。