怎麼吃最划算？麥當勞員工曝光4招「超值點餐法」

台灣麥當勞日前宣布調漲，多達 12 項商品漲價 2~4 元，引發不少外食族、小資族哀嚎聲四起。近日有麥當勞員工曝光內行人必知的「超值點餐法」，愛吃麥當勞的你趕快記下來，別讓荷包白白縮水啦！

該名員工表示，超值主餐中的「 5 號餐培根牛肉堡」，其實是可以免費加量培根的，但似乎仍有許多顧客不知情；而「 12 號餐板烤雞腿堡」內的香煎雞腿排是不少人的最愛，可以在點餐時要求現煎，雖然會等比較久，相對會變得更好吃；另外，若看著菜單猶豫不決、不知道該點甚麼餐的話，「 10 號餐勁辣雞腿堡」是麥當勞的人氣王，不妨試試看。

麥當勞的薯條深受大家喜愛，員工建議「買主餐可以搭配套餐，很多人都只要單點很不划算」，更透露如果真的想吃薯條，中包其實是最划算的，「小薯才那麼一點 30 元，大薯則跟中薯差不了多少但貴了 12 元，所以還是中薯比較實在」。

除了以上的小撇步外，早餐時段主打吉士蛋堡、火腿吐司搭配一杯飲料特價 39 元，主餐光是單點就要 35 元，等於加杯咖啡不過 4 元，相當划算，對許多喜歡吃麥當勞早餐的上班族來說，也是美好的小確幸呢！

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