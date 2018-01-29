隱藏山中的童話小鎮合掌村不點燈一樣美

日本北陸地區是近年來相當受到旅客歡迎的新興旅遊勝地，白川鄉合掌村更是到這必訪的景點，尤其是每年冬季舉辦的點燈活動期間，總會吸引來自全球的觀光客湧入這個隱藏在山間的小村落，為了親眼目睹夢幻的銀白色童話世界景色。但在非點燈的日子來到合掌村，反而更能夠感受到這裡的寧靜與安詳氣氛。



▲合掌村在 1995 年被聯合國教科文組織登錄為世界文化遺產。（圖／記者陳致宇攝 ）



▲屋頂有如雙手合十般的造型，上頭再以茅草覆蓋。（圖／記者陳致宇攝 ）



▲陡峭的屋頂可以讓積雪容易滑落，以免冬季降雪壓垮屋頂。（圖／記者陳致宇攝 ）

合掌村在 1995 年被聯合國教科文組織登錄為世界文化遺產，指的是遍布白川鄉與五箇山地區的合掌造聚落，而旅客較熟知的合掌村，則是位在白川鄉較密集的合掌造聚落。合掌造顧名思義，就是屋頂有如雙手合十一般的造型，上頭再以茅草覆蓋，陡峭的屋頂可以讓積雪容易滑落，以免冬季降雪壓垮屋頂。



▲親身走一趟「城山天守閣展望台」，可以一覽合掌村全貌。（圖／記者陳致宇攝 ）



▲在展望台俯瞰整個合掌村。（圖／記者陳致宇攝 ）



▲直到現在，仍有不少居民居住在合掌村中，且依舊過著傳統的農家生活。（圖／記者陳致宇攝 ）

想要一覽合掌村的全貌，絕對要親身走一趟「城山天守閣展望台」，村內有接駁車可以抵達，體力好的人也可以步行上山。在展望台除了可以自己開心拍照外，旁邊也有協助拍紀念照的工作人員，可以將自己的相機、手機交給他們幫忙拍照，或者也可以花錢購買由他們拍攝的照片。



▲照片裡感覺有如玩具的房屋，實際出現在眼前卻是如此巨大。（圖／記者陳致宇攝 ）



▲合掌村的街道少了一般觀光風景區濃郁的商業氣息。（圖／記者陳致宇攝 ）

趁著天色還沒暗之前抓緊腳步進入合掌村，照片裡感覺有如玩具的房屋，實際出現在眼前卻是如此巨大。直到現在，仍有不少居民居住在合掌村中，且依舊過著傳統的農家生活，沒有一般觀光風景區濃郁的商業氣息，走進村里為數不多的紀念品商店，除了伴手禮之外，當地出產的農產品更吸引大家目光，尤其是當季盛產的草莓成為大家搶購目標。



▲熱呼呼的烤飯糰裡面包的可是日本著名的飛驒和牛。（圖／記者陳致宇攝 ）



▲當地吉祥物「猴子寶寶」。（圖／記者陳致宇攝 ）

從台灣前往日本北陸地區最快的方式，除了長榮航空台北－小松、華航台北－富山的定期航班外，台灣虎航自 1 月 18 日也開始台北直飛小松定期航班，讓旅客選擇更方便、多元。



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