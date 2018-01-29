金融市場迎超級周 這4大事件料引爆大行情

據 FX168 財經網報導，本周金融市場將迎來超級周，美國聯準會 (Fed) 決議、川普國情咨文演講、非農數據以及通膨指標將出爐，預計將引發大行情。

〈美國 PCE〉

台灣時間周一 (29 日) 晚間 21:30，美國將公佈 PCE 物價指數，作為 Fed 偏愛的通膨指標，數據表現將受到投資者的高度關注。

調查顯示，美國 12 月核心個人消費支出 (PCE) 物價指數月增率料上升 0.2%，前值為上升 0.1%；核心 PCE 物價指數年增率料上升 1.5%，去年 12 月也為上升 1.5%。

核心 PCE 物價指數年率是 Fed 最偏愛的通脹指標，對於利率決定有重大影響。分析師指出，如果數據表現超過預期，將增大 Fed 3 月升息的概率，有助於推動美元反彈。

荷蘭合作銀行 (Rabobank) 指出，近期因油價上漲，市場對通膨的預期也有所提高，這將增強 Fed 對通膨預期的信心程度，也意味著 Fed 有可能最早在 3 月進行升息。

〈川普的國情咨文〉

川普周三的國情咨文演講將聚焦 5 大議題。 (圖：AFP

台灣時間周三 (31 日) 上午 10:00，美國總統川普 (Donald Trump) 將發表國情咨文演講。此次國情咨文的主題是「建立安全、強大和令人引以為傲的美國」。

一位高級美國政府官員表示，川普的演說將聚焦就業、基礎建設、移民、貿易和國家安全 5 大議題。

據外媒報導，預計川普在演講中金會提到近期的稅改立法勝利和股市屢創新高的政績。

因季度財報預期預估，且經濟持續成長，上週五美國股市收高。3 大股指 2018 年第 8 次齊創收盤紀錄新高。主要股指上周也錄得至少 2% 的漲幅。

川普上周五 (26 日) 在達沃斯論壇 (WEF) 的講話中沒有提美元，他聲稱，美國仍然對商業保持開放。他表示，他的政策推動美國經濟增長將有助於全世界，希望能將他「美國優先」的主旨與全球化相融合。

上周四 (25 日)，川普曾說他更青睞強勢的美元，這番言論曾帶動美元短暫反彈，但隨後又恢復下跌。

〈Fed 決議〉

Fed 主席葉倫周四主持召開的最後一次 FOMC 會議。 (圖：AFP)

美國聯準會 (Fed)2018 年的第一次利率決議將在台灣時間周四 (2 月 1 日)3 時公佈。這將是 Fed 主席葉倫 (Janet Yellen) 主持召開的最後一次 FOMC 會議。

市場普遍預計，Fed 將在本周按兵不動，但投資者將重點關注會後聲明。新任 Fed 主席鮑威爾 (Jerome Powell) 將在 3 月份會議亮相。未來這位新主席談話的動向，將是帶領美元指數反彈的一大關鍵。

目前，Fed 30 日基金期貨價格預計，1 月份升息的幾率不到 6%。不過，市場認為，3 月份升息 25 個基點的可能性高達 75%。

自上次政策會議以來，美國經濟的惡化程度略高於經濟改善情況，因此，在將交棒給鮑威爾之前，葉倫幾乎沒有理由改變 Fed 的態度。

儘管本周 Fed 政策本身沒有太大懸念，但投資者需要關注本次會議中是否將釋放「鷹派」信號，如對經濟和通膨的看法。

CMC Markets 高級市場分析師 David Madden 表示，因為這是 Fed 主席葉倫的最後一次會議，央行不會「破壞現狀」。

他補充說，聲明中的任何評論都將被視為葉倫的「天鵝之歌」，因為這是她的最後一次會面。他說，他認為這次會議對金價目前的上漲不會構成風險。

〈非農就業〉

台灣時間週五 (2 日) 晚間 21:30，投資者將迎來非農報告，外界預計 1 月非農就業崗位增幅將出現反彈，而薪資增速依然保持堅挺。

去年 12 月就業增長明顯放緩，但工資增長強勁；經濟學家們預計，就業增長將加速，而薪資保持穩定。

調查顯示，美國 1 月非農就業人口料增加 18 萬，前值為增加 14.8 萬；1 月失業率預計維持在 4.1%。

此外，美國薪資資料依然受到投資者高度關注，其重要性不亞於非農就業崗位增幅資料。

調查顯示，美國 1 月平均小時工資月率料上升 0.3%，去年 12 月也上升 0.3%；1 月平均小時薪資年率升幅料自上月的 2.5% 提升至 2.6%。

分析師指出，薪資數據強勁意味著美國通膨壓力將加大，這同樣會提升 Fed 升息預期，從而利多美元。

CMC Markets 的 Madden 表示，周五的就業數據將是本周需要關注的報告，因其將為今年的經濟增長定調。