川普首回國情咨文演說 聚焦5議題 旨在打造強大美國

美國總統川普 (Donald Trump) 將於週二發表上任以來首次國情咨文演說，一位高級官員透露，主旨為「建立安全、強大且自豪的美國」，其內容包括 5 大重點：就業、基礎設施、移民、貿易，及國家安全。

以下摘要各項重點議題：

就業

川普預計將提到最近稅改立法成功，以及股市創新高的政績。在非裔、拉丁裔美國人和女性失業率創新低之下，川普將「明確表示所有族群在他的任期下均有受益。」

川普可能也會在演說中談到第一夫人梅蘭妮亞．川普（Melania Trump）邀請的一些來賓，這些來賓也包含因稅改而獲利者。

基礎建設

川普曾允諾重建老舊的基礎設施，但在其 1.7 兆美元計畫中，相關細節並不多。

他的演說可能不會深入解說這項計畫，但會著重主軸強調這項計畫「獲得兩黨大部分人士的支持」。

移民

川普將闡述支持「逐夢人」留在美國，逐夢人係指兒童時期非法入境美國者。但他也監持，議員同意支付費用在美國南方與墨西哥邊境築牆，以及削弱移民者資助家庭成員的能力。

他的移民提案讓親移民派和反移民派都不滿，親移民派稱其為壞交易，而反移民派則拒絕「大赦」非法移民。

部分民主黨議員已邀請「逐夢人」以來賓身分出席國情咨文演說。

貿易

對川普來說，貿易逆差是讓他最火大的事，他會在演說中堅持「公平和互惠」的貿易協議。

川普最近告知媒體，他會在國情咨文中討論美中貿易失衡的問題，也提到他在考慮針對侵犯智慧財產權的議題採取報復手段。

至於川普有多少具體處理手段，白宮週五試圖低調淡化預期。

國家安全

這場演說將聚焦在國內議題，但也會包括川普要求增加軍事開支，以及討論北韓核武與飛彈威脅等議題。

川普的脫稿演出和出人意表的推特內容常讓白宮幕僚疲於奔命，例如去年 2 月川普甫因首次國會演說沒有脫稿而備受讚揚，「許多美國人頭一回看到總統完整 60 分鐘無過濾的演說」，但隔一天川普就在推特上砲轟前總統歐巴馬，稱在大選期間遭歐巴馬濫用調查權竊聽，眾議院情報委員會經一週調查，稱他們沒有找到相關證據。此回國情咨文演說是否能照稿演出，或之後會不會有爆炸性言論，尚須靜觀其變。