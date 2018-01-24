兩難？新提名理事Marvin Goodfriend與Fed理念不同 又被民主黨議員罵翻

美國聯準會 Fed 理事候選人，前卡內基大學經濟學教授、前里奇蒙 (Richmond) Fed 經濟學家，愛好低利率、厭惡量化寬鬆 (QE) 的 Marvin Goodfriend 週二 (22 日) 早上於眾議院表示，「我將運用我個人的專業及學術經歷，來提高 Fed 的透明化及當責能力」。

據了解，Goodfriend 被議院的民主黨議員們詢問時，認為美國通膨率達 2% 是遲早的事，而穩定美元，是 Fed 的首要目標，也是提高就業率的一個指標。

然而，民主黨議員 Elizabeth Warren 質疑，當失業率在 7%，Goodfriend 就提議要升息，而現在失業率在 4.1% 但通膨還未達 2%，這顯示 Goodfriend 的預測常常不準，「我認為提名你 (Goodfriend) 是一個天大的錯誤」。

Goodfriend 認為把失業率壓低的最佳方法不是低利率，而是穩定物價。同時也承認當時 2011 年的預測錯誤。

Goodfriend 的觀點較接近美國總統川普，而非現任 Fed 政策，他說，雖然 Fed 購買美債與前兩次 QE 都是穩住經濟體必要的措施，但第 3 次 QE 則是「多餘的」。

他認為「低經濟成長比低通膨更惡劣」，同時也「不能保證沒有任何資產開始泡沫化」，而「整體經濟的穩定度為 Fed 的主要目標之一」。最後提道「保持 Fed 在經濟體上的中立性」，顯然是隱約的謾罵前任 Fed 主席葉倫 Janet Yellen 及她的團隊。

Goodfriend 之前也被指出是個希望在「未開銷現金」上課稅的經濟學家，愛負利率的他，之前曾對紙鈔為「錢」的容器感到不滿。