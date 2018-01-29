現金是王道 日本央行認為沒必要發行數位貨幣

日本央行金融技術中心負責人 Yuko Kawai 近日指出，現金在日本依然是王道，這代表著央行認為目前沒必要發行數位貨幣。而日本人民對於在日常生活中使用現金，亦不會感到不便。

Yuko Kawai 上週接受采訪時表示：「因為沒有需求，我們還沒進入考慮發行數位貨幣的階段，首先來說，當無現金生活沒有太多進展的情況下，我們國家真的需要數位貨幣嗎？」



Kawai 在一年多前接受現任工作後，開始實施在個人生活中，停止使用現金的實驗，她表示，僅管生活因為不用一直找提款機而變得「容易許多」，但還是有很多情況下，必須使用現金，例如與朋友分攤晚餐的費用，或是在日本郊區支付計程車費用。

日本人的日常生活，有多依賴現金可從市場上流通的鈔票和硬幣金額來看，根據國際清算銀行數據，2016 年在日本市場中流通的實體貨幣，為當年經濟的 20％，為世界主要經濟體國家中最高的，最低的為瑞典，比例僅為 1.4％。

鈔票和硬幣

根據日本信貸協會的報告，信用卡、金融卡和電子貨幣在 2015 年的交易中，占比不到到 20％，由於現金廣泛流通，日本人民沒動力轉換成數位貨幣。

Kawai 指出，目前最大的障礙為，人們並不會因為使用現金而感到不便，所以他們不會去下載數位支付的應用程式，人民對現金有需求，而我們的使命為提供現金，僅管此舉對銀行來說有成本。

Kawai 認為，隨著人口進一步萎縮，情況可能會改變，對銀行和 ATM 需求將減少，而年輕一代的人，較能接受或習慣使用非現金付款方式，例如使用 Line Pay 或亞馬遜禮物卡。

僅管如此，Kawai 表示，比特幣現在也很難成為解決方案，因為它的相關技術正在發展，此外，比特幣已成為一種投機交易的商品。

比特幣交易所 Coincheck 遭竊

上週日本最大的比特幣交易所之一 Coincheck 遭竊，賠償金額接近 4 億美元，這也讓日本央行在是否發行數位貨幣的議題上，變得更加謹慎。Kawai 在 28 日接受採訪時，則是拒絕針對此次事件發表評論。