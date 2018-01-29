天元宮三色櫻滿開賞花人潮擠爆淡水

北部賞櫻勝地淡水無極天元宮，後山種植約 50 株三色櫻搶先綻放，周末吸引大批民眾前往賞花，新北市政府除增派警力疏導管制車流外，也加派賞櫻接駁專車接送遊客。目前三色櫻已接近滿開狀態，這周都是最佳賞櫻期，三色櫻花期結束之後，吉野櫻預計 3 月中旬開花。



▲賞花民眾擠爆天元宮。（圖／記者陳致宇攝 , 2018.01.28）



▲天元宮後山的三色櫻盛開。（圖／記者陳致宇攝 , 2018.01.28）



▲天元宮後山的三色櫻盛開。（圖／記者陳致宇攝 , 2018.01.28）

淡水無極天元宮周邊約種植 50 株三色櫻、 100 株吉野櫻，後山種植的三色櫻近期搶先綻放，白色、淡粉紅色、粉紅色花朵將山坡渲染成一片美麗的景色，不少遊客趁著周末假日上山賞花，但因人潮、車潮過多，將通往天元宮的道路擠得水洩不通。



▲民眾搶拍櫻花盛開美景。（圖／記者陳致宇攝 , 2018.01.28）



▲天元宮後山的三色櫻盛開。（圖／記者陳致宇攝 , 2018.01.28）



▲白色、淡粉紅色、粉紅色花朵將山坡渲染成一片美麗的景色。（圖／記者陳致宇攝 , 2018.01.28）

一名計程車司機表示，從淡水捷運站到天元宮原本只需要 15 至 20 分鐘，但 28 日因交通管制，花了 40 分鐘仍卡在半路上，最後乘客只能自行下車步行至天元宮。



▲目前三色櫻已接近滿開狀態，這周都是最佳賞櫻期。（圖／記者陳致宇攝 , 2018.01.28）



▲天元宮後山的三色櫻盛開。（圖／記者陳致宇攝 , 2018.01.28）

淡水分局則隨時視車流狀況實施交通疏導管制，於天元宮周邊、北 3 線口、淡金與北新路口等，編排員警及義交人員疏導交通，兩側道路擺設交通錐防制車輛違停，呼籲賞花遊客搭乘大眾交通工具前往，避免受塞車之苦。



▲民眾卡位搶拍櫻花美景。（圖／記者陳致宇攝 , 2018.01.28）



▲天元宮後山一整排三色櫻盛開。（圖／記者陳致宇攝 , 2018.01.28）

此外，廟方也貼出公告提醒遊客，天元宮為宗教聖地，非一般公園遊樂場所，勿攜帶食物、寵物進入，並將自己的垃圾帶走，請大家共同維護環境整潔。

『新聞來源／NOWnews http://www.nownews.com/』