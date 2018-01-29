療癒悠哉系手遊當道《旅行小青蛙》紅遍大陸風靡台灣

「療癒風」、「悠哉系」的手遊，現今廣受玩家們歡迎，因為這些遊戲讓人們在忙碌的生活中，獲得一絲喘息的空間；而現在最當紅的，莫過於來自日本，前陣子已經紅遍中國大陸，現在更漸漸風靡全台的手遊《旅行青蛙》（旅かえる）。這款遊戲因為操作簡單、畫風可愛清新，一推出就讓許多玩家著迷，甚至連續多日登上蘋果 App Store 下載排行冠軍，引發媒體、社群注目。

《旅行青蛙》這款遊戲在 2017 年 11 月間上巿，玩家們必須飼養一隻愛出門旅行的小青蛙，並利用各種不同的道具、食材，來幫小青蛙準備旅行。只要準備好了，小青蛙就會出門離家遠行，此時玩家並不知道牠何時會回來，急也沒用，只得默默在家等待，什麼事都不能做。

由於這樣的玩法十分簡單，也不像一般的遊戲，玩家間非得爭個你死我活、分出輸贏，這款在某些人眼中也許偏向枯燥乏味的遊戲，出乎意料的爆紅。

根據大陸媒體訪問遊戲的開發者上村真裕子表示，當初之所以會開發這款遊戲，本來的想法是希望大家不要搶奪、競爭，每個玩家都能按照自己的步調，悠哉地享受這款遊戲。

對於這款遊戲的看法，有大陸網友笑稱，根本就是「佛系養蛙」、充滿禪意；也有人認為，遊戲中養小青蛙，就好像現實中養小孩一樣，其實玩了之後，彷彿就能理解到為人父母的感受。

報導指出，開發者上村最後也向玩家透露關鍵資訊，那就是青蛙出門旅行的天數，其實是視攜帶物品而定，最長可達到 4 天。上村強調，對於現代生活忙碌的年輕人來說，能夠不受任何束縛，說走就走、做自己想做的事，實在太難，也許「遊戲就是將現實中的不可能化作可能，讓青蛙代替我們去做那些我們做不到的事吧！」

『新聞來源／NOWnews http://www.nownews.com/』