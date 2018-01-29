新華社：IPO通過率降低或成常態

上周，金融市場最受關注的莫過於IPO過會企業迎來“史上最嚴發審周”。

在這周三次發審會上，IPO通過率持續走低。周二，7家過會企業通過1家；周三，5家過會企業通過1家；周五，6家過會企業通過1家。

事實上，自去年10月新一屆發審委上任以來，上市公司的審核工作一直呈現從嚴趨勢。

市場數據顯示，新一屆發審委上任以來共審核了134家公司的IPO申請，68家獲得通過，63家被否，10家被暫緩表決或取消審核，通過率僅為50%左右。

進入2018年，不到一個月的時間，這一比例下降為33.3%，意味著1月份過會的企業有三分之二折戟沈沙。就在市場認為過會率已經跌至谷底的時候，“史上最嚴發審周”來襲，18家上會企業僅3家通過，本周通過率降至約16.7%。

盡管本周極低的通過率與相關過會公司質量、中介機構保薦質量等因素密切相關，但是背後透露出來的信號卻是極其明顯的：上市公司作為資本市場的源頭活水，容不得半點沙子，嚴把上市公司質量關已成為監管重點，IPO通過率降低或成常態。

長久以來，上市公司質量不高和IPO堰塞湖一直是困擾資本市場健康發展的難題。從嚴審核上市公司，是解決這些難題的關鍵一招。

只有提高上市公司質量，資本市場優化資源配置的功能才能有效發揮，更好地服務於中國經濟高質量發展，為實體經濟註入“正能量”。與此同時，也才能更好地讓投資者分享經濟發展帶來的紅利和成果。

在越來越嚴格的審核趨勢下，一些質量不過關的排隊企業不僅“心裏打鼓”，甚至開始在行動上打起“退堂鼓”。

這意味著，除了提高發審工作效率來疏解IPO堰塞湖以外，嚴格審核正在用另一種方式“勸退”不合格的準上市企業。“兩條腿走路”將優化上市排隊企業的結構，有效化解堰塞湖，讓更多高質量、創新型企業盡快上市，從而更好地助推中國經濟發展。

新華社記者 劉慧

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