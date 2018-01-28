「願賭服輸」孫宏斌、「頂級晚宴」Jack Ma、「只爭第一」劉強東 | 科技圈最熱人物盤點

本文來自華爾街見聞旗下「全天候科技」，悅讀更多請登錄 www.awtmt.com 或關注微信號「全天候科技（ID:iawtmt）」 、「新金融見聞（ID:AWFintech）。

本周，國內新聞聚焦樂視，除了復牌後「不出意料」地連續跌停，在復牌前召開的投資者說明會上，孫宏斌一席講話也頗受關注。國外熱點則主要集中在於瑞士舉行的達沃斯大會，馬雲和劉強東的「達沃斯飯局」和「頻頻金句」都格外吸睛；另外，特斯拉 CEO 馬斯克的一份「十年績效方案」也很吸引眼球。

此外，還有一件令人嘆惋的事——「80 後創業明星」茅侃侃於本周不幸離世，一時間，這一消息震驚整個創投圈。

孫宏斌：「願賭服輸」

「人有時候要敢叫日月換新天，有時候也要願賭服輸。」本周，在樂視網舉行的《關於終止重大資產重組事項暨公司經營情況投資者說明會》上，董事長孫宏斌在被問到如何看待樂視網的未來時這樣表示。

2017 年 1 月 15 日，「融創樂視戰略投資暨合作發布會」上，孫宏斌曾說，自己花費生命中寶貴的 36 天時間決定以 150 億投資樂視。

然而，僅僅一年時間，風雲突變。本以為是患難與共的晉商「好兄弟」，如今賈躍亭和孫宏斌卻在各自的路上越走越遠，僅剩一地雞毛。

「去年 12 月如果我不投老賈，那樂視就死了，我就得幫他，我得一直幫他。我一直說人要心懷善意，為什麼我們在併購市場上這麼牛，我們不想著害人。我是一個比較率性的人，要心懷善意，我一定要把樂視做成一個好的公司。」2017 年 9 月 1 日，在融創 2017 年中期業績發布會上，孫宏斌說到這裡時瞬間哽咽，眼眶中泛淚，場面一度十分感人。

但就是這樣一個不服輸的孫宏斌，如今卻逐漸顯現出了無奈，儼然入了「佛系」的樣子。

在這次樂視網的投資者說明會上，孫宏斌在回答「是否後悔入股樂視」時說：「做生意總是有賺有賠，做任何事情都有風險，如果沒有風險也就沒有回報。如果把風險控制到零，那隻能把錢存到銀行了。樂視網確實發生了誰也沒想到的變化，我們只能碰到什麼問題解決什麼問題。人其實是不能預測未來的，只能不斷的應對、調整。坦然面對困難、坦然面對結果，是我們應有的人生態度。」

此前，他曾表示搞不好新樂視會是一輩子的遺憾。而現在，孫宏斌的態度則開始鬆動，「我會盡力，希望不留遺憾。但如果仍然沒有辦法，那也只能遺憾了。人生有很多遺憾。」

雖然他表示與賈躍亭沒有個人矛盾，只是需要解決問題。但樂視網推動汽車公司（含 Faraday Future、Lucid、樂視汽車）股權以資抵債解決關聯欠款問題這一舉措，已經將兩人越推越遠。

馬雲：魔術晚宴

瑞士當地時間 1 月 23 日晚，馬雲身着墨綠色加拿大鵝羽絨服，出現在距離達沃斯論壇會場不遠的 Steigenberger Grandhotel Belvédère 酒店。在這裡，他舉辦了一場頂級晚宴。

據騰訊新聞報導，晚宴嘉賓橫跨政商兩界，其中包括：微軟創始人比爾 · 蓋茨、加拿大總理特魯多、英國前首相托尼 · 布萊爾、IMF 總裁拉加德、萬豪集團 CEO 蘇安勵 、UPS 公司 CEO 大衛 · 艾博尼、UBER 創始人卡蘭尼克、知名對沖基金 Third Point 創始人丹尼爾勒布等。

當晚，馬雲為各位嘉賓準備了包括苗族鼓舞、二胡、戲曲等中國傳統特色表演。另外，據參會人士介紹，馬雲還身着黑袍紅袖的魔術服，親自為到場嘉賓們表演了一出自學的魔術。比爾 · 蓋茨也在之後接受新浪財經採訪時表示，對晚宴的中國文化和馬雲表演的魔術印象深刻。

當地時間 1 月 24 日，馬雲還與全球青年領袖就女性賦權、企業管理、全球化貿易等多個方面進行了交流。他告誡在場的青年，我們正處在第三次工業革命中，很多人擔心人工智慧、擔心機器人技術、擔心計算機數據、隱私安全，但是不管你擔心與否它都會來，所以最關鍵的是去改變自己。他表示，「如果有第三次世界大戰的話，那麼這場世界大戰是一場與疾病、環境污染和貧窮做抗爭的戰爭，而不是人與人之間的戰爭。」

在全球化的大背景下，馬雲認為，貿易是解決戰爭的方式，而並不是引起戰爭的原因。他還強調，全球化浪潮應該是具有包容性的，應該給年輕人創造機遇，讓他們更好的參與到全球化過程當中。

馬雲還與在場的傑出青年們分享了自己的成功經驗。他提醒年輕人，不要從成功當中去學習，要從錯誤中學習。「如果我有時間，我就會寫『阿里巴巴的一千零一個錯誤』，這是我人生當中最寶貴的一些體驗，我的財富不是我取得多少成就，而是我們有多少的痛苦和錯誤。」

在 2 個月前的烏鎮世界物聯網大會期間，馬雲因缺席「烏鎮飯局」被外界各種猜測，也有人表示「馬雲挺住」。

對此，馬雲當時表示很不屑，他對媒體說，「我要組織個飯局，全世界頂級，但有什麼意義呢?(這) 不是我要表達的。」時隔近 2 個月，他就兌現了「海口」，真的組了個飯局，嘉賓確實算得上世界頂級。

劉強東：要做全球最大電商

隨著京東的日漸壯大，劉強東今年首次亮相達沃斯論壇。他也舉辦了一場飯局，但不同於馬雲飯局的「神秘」style，劉強東這次組織的飯局不僅被很快曝光，其妻子章澤天也「盡職盡責」地在某社交平台發出了晚宴相關影音和照片。

據媒體報導，出席京東午餐會的嘉賓中，除了劉強東、章澤天夫婦，還有傑尼亞、惠普、阿迪達斯、可口可樂、沃爾瑪、香奈兒等眾多國際巨頭的老闆。若按市值或品牌價值計算，這些企業的總和至少有 2 兆美元。

飯局之外，劉強東還舉行了一場媒體溝通會，在這個備受全球矚目國的合大談京東的國際化的戰略。按照劉強東的說法，京東第一步是把中國人喜歡的國外所有品牌帶到國內來，讓國人足不出戶就可以購買到世界上任何他 / 她想要的品牌；第二步則是把中國優質的品牌帶到國外去。「我相信未來十年一定是中國品牌走向全球化的十年」，他說。

同時，劉強東也承認，京東物流正在進行融資，而且未來會獨立上市；至於上市的地點，因為離上市時間還太早，還沒有最終決定。但在 1 月 26 日，彭博援引劉強東的話稱，京東就把物流子公司 15% 股權出售給騰訊及其他投資者進行磋商，其中，騰訊將獲得其中三分之一的股權，這筆交易將於下月完成。此外，京東物流部門 JD Logistics 計劃三年內在中國內地或香港進行 IPO。

對於劉強東來說，這還不夠。瑞士當地時間 1 月 24 日，劉強東在與凱雷投資集團董事總經理大衛 · 魯賓斯坦的對話中透露，擁有第一個辦公室的時候，就在一根柱子上寫了四個字「只爭第一」。「我的目標是成為全球最大的電商，不只是在中國，而且我堅信未來 10 年，中國最大的電商公司也一定是全世界最大的電商公司。」

據劉強東介紹，京東如今發展成為了一家市值在 600 億美金左右、國內有 500 個物流中心、員工數達 16.1 萬人的公司，其中，僅去年一年員工數就增加了 3 萬。但即便已經賺了很多錢，劉強東依然沒有賣掉股票，他坦言目前股價還太低（所以不會賣）。

馬斯克：立下十年軍令狀

2018 年伊始，特斯拉用「十年績效方案」為其創始人埃隆 · 馬斯克（Elon Musk）設立了高 KPI 和高薪酬回報制度，一時間成為了市場關注的焦點。

按照這個績效方案，馬斯克如果在未來十年內帶領特斯拉達到所有 12 層營運 + 市值「里程碑」，他最高可獲得 2030 萬股特斯拉股票期權，約占特斯拉總股本的 12%。

而要全數斬獲這一天價「獎金」，馬斯克須幫助特斯拉事先 6000 億美元的市值增長，營收和盈利也要較 2017 年分別達到最多 15 倍 (1750 億美元) 和 21 倍（140 億美元）以上的增長。

若按照最高一級 6500 億美元市值計算，這筆期權獎勵的價值將高達 780 億美元，加上馬斯克目前已持有的特斯拉股票（約占總股本 27%），其未來將持有特斯拉近 40% 的股票，價值逾 2600 億美元。

這也就意味著，如果特斯拉在未來十年中成功實現方案中的終極里程碑，馬斯克將因此而登頂全球首富。

但要想實現這個終極目標，馬斯克需要像遊戲闖關那樣讓自己的獎金「逐級解鎖」：首先，特斯拉設定了 12 個公司市值目標，市值每增加 500 億美元，期權獎勵就隨即「有條件」解鎖 170 萬股。其次，這裡「有條件」解鎖的意思是，市值增加 500 億美元的同時，還要完成「營收 & 利潤」16 個裡程碑中的一個，才能完全實現獎勵。

按照這一規定，理論上來說，馬斯克只要在十年內讓特斯拉市值達到 6500 億美元、營收達到 1750 億美元，那麼利潤只需達到 60 億美元即可兌現 2030 萬股期權。

另外，除了股權獎勵之外，未來十年馬斯克將不再獲得其他任何工資、獎金或其他基於工時的報酬。這一點與之前實施的五年方案一致。

「十年績效方案」的推出則意味著馬斯克還將長期執掌特斯拉。

目前看來，要實現這一目標，馬斯克首先要克服的困難就是「平民神車」Model 3 的量產問題。但就在這份方案公布後的兩天，財經媒體 CNBC 獨家爆出了 Model 3 的生產緩慢和電池質量存在隱憂，令馬斯克離全球首富的「小目標」又遠了一步。

CNBC 的報導稱，位於內華達州的超級電池工廠「生產瓶頸」還沒有得到解決，特斯拉不得不向鋰離子電池供應商松下「借」了一些員工來手工組裝車載電池，不少質檢人員也沒有經驗。但由於手工很難做到機器自動化生產那樣精切，有些鋰離子單體電池之間排布的間距過小，一位現任工程師表示，很擔心造成電池短路或起火。

雖然這一消息被特斯拉發言人否認，但還是讓特斯拉股價當日下跌 2.39%，創 1 月 12 日以來新低。

茅侃侃：「明星隕落」

「嗯，我愛你不後悔，也尊重故事的結尾。」

茅侃侃，這位「80 後創業明星」用這樣一句話將其朋友圈定格在了 2018 年 1 月 23 日。1 月 25 日，經多家媒體證實，茅侃侃自殺去世，年僅 35 歲，令人嘆惋。

事發後，汽車之家創始人李想在微博發文讚嘆茅侃侃的為人，他寫道：「懇求所有的媒體和朋友不要對茅侃侃下任何帶有主觀偏見的結論，這對他很不公平。感謝大家，讓侃侃安心的走。他是身邊好友心中最仗義的那個，沒有之一。生活中，他永遠是第一個出來幫朋友扛事的人，沒有目的，不求回報；創業中，他背負了所有屬於他以及完全不屬於他的全部責任。身邊小有成就的人很多，但在我們心中份量最重的那個哥們，茅侃侃是唯一。走好，兄弟。」

早在十餘年前，茅侃侃曾同李想、戴志康、高燃一起作為 80 後創業代表，登上《中國企業家》雜誌的封面。彼時，80 後創業者還不為主流文化接納和認可，他們身上有顛覆者的光環，但他們的故事激勵了一代創業者，還被成為「京城 IT 四少」。

但從去年 11 月開始，茅侃侃被「逼到絕路」的消息就不斷傳出。報導稱，他當時已走到公司頻臨破產、60 名員工仲裁、抵押車房的窘境。

2015 年 9 月，茅侃侃與上市公司萬家文化成立合資公司萬家電競，並出任 CEO。當時，萬家文化出資 460 萬元，認購 46% 股份；茅侃侃出資 340 萬元，認購 34% 股權，而其餘三位股東分別出資 50 萬元。

萬家電競的業績並不理想，成立後一直處於虧損狀態。根據上市公司財報，2016 年電競公司實現歸屬於少數股東的損益為 - 1073.72 萬元，期末少數股東權益餘額為 1199.89 萬元。2017 半年報顯示，當期歸屬於少數股東的損益為虧損約 215 萬元；負債合計約為 4812.7 萬元。

2016 年底，萬家電競迎來了一次良好的融資機會：趙薇旗下龍薇傳媒打算出資 30.6 億控股萬家文化，新公司將專注於文化娛樂產業。但這次「高槓桿」收購備受爭議，最終擱淺。

2017 年 8 月，上市公司找到了新買家。萬好萬家集團有限公司股東孔德永和劉玉湘與祥源控股集團有限責任公司簽署了《股份轉讓協議》，將持有的萬家集團 100% 的股權轉讓給祥源控股。此後公司名稱由「浙江萬好萬家文化股份有限公司」變更為「浙江祥源文化股份有限公司」。正是這次上市公司控制人變更，卻將萬家電競送上了絕路。

有報導稱，祥源文化從始至終的態度都是希望儘快賣掉部分萬家電競的股權，但並不會出錢參與新一輪融資，也不願意等萬家電競盈利後進行庫藏股。茅侃侃曾自籌一筆資金，但祥源文化方面以不能超過上市公司向其借款的利息借債否則會影響審計為由，要求原路退回。從而導致了萬家電競最終停擺。

無論曾經在外人眼裡多麼光鮮亮麗、風光無限，這位「天才創業者」最終卻不幸隕落。

『新聞來源／華爾街見聞』