為客戶賺取500億美元！橋水成最能賺錢的對沖基金

摘要：自發行以來，達里歐的橋水基金已經為客戶帶來近 500 億美元的總收益，排在所有對沖基金的第一位，即便是索羅斯、格里芬也要往後站。

誰是最會賺錢的基金經理？答案是橋水基金的瑞 · 達里歐。

據 LCH Investments 數據顯示，截至 2017 年，十大頂級對沖基金公司為客戶賺取收入的排行榜中 ，橋水基金自創立以來總共為客戶賺到 497 億美元，位居各大基金之首。

儘管 2017 年，橋水基金為客戶凈賺 3 億美元，並不算突出，但橋水還是戰勝其它各大對沖基金，成為最能賺錢的基金。

目前，橋水基金是全世界最大的對沖基金，管理 1600 億美元的資產。達里歐個人財富達到 170 億美元，在福布斯全球富豪榜排名第 85，美國富豪榜排名第 28 位。

而國際金融大鱷，量子基金創始人喬治 · 索羅斯的總收益則以 439 美元屈居第二，2017 年為顧客賺取 21 億美元。索羅斯以 90 年代狙擊英鎊和泰銖而聞名。

肯 · 格里芬的 Citadel 芬排名第三，為客戶總賺取 286 億美元，2017 年業績突出，為客戶賺取 34 億美元。

2017 年為客戶賺取利潤最多的基金經理，是 Lone Pine 公司的 Steve Mandel，其 2017 年凈賺 50 億美元，也讓其排名從去年的第八位躍升至今年的第四位。

不過，據 Institutional Investor 網站，LCH Investments 公司數據中沒有反應文藝復興科技（Renaissance Technologies）公司的情況，儘管文藝復興科技公司也被認為是華爾街最著名的對沖基金之一。

『新聞來源／華爾街見聞』