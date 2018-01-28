史上最大數位貨幣被盜案：交易所將賠償4億美元

摘要：日本最大比特幣交易所之一的 Coincheck 宣布，將使用交易所資金向用戶補償，補償價格為 88.549 日元乘以擁有的 NEM 幣數量，按照此次被盜總數 5.23 億個計算，賠償金總計約合 4.26 億美元。

在遭遇史上最大數位貨幣被盜案後，日本最大比特幣交易所之一的 Coincheck 宣布，將使用自有資金向客戶進行補償。

Coincheck 交易所在官網發布聲明稱，將使用日元對用戶進行賠償，補償價格為 88.549 日元乘以擁有的數量，且將使用交易所資金對用戶賠償。

聲明稱，此次被盜 NEM 幣總數達 5.23 億個，涉及用戶約 26 萬個。按照補償價格計算，補償金額總計達 463 億日元，約合 4.26 億美元。

具體計算方法為，使用在日本和海外 NEM 交易量最大的數位貨幣交易所 Zaif 為基準，使用交易量的加權平均值計算價格。計算時間為 Coincheck 停止 NEM 交易至新聞稿發布的加權平均價格。即日本時間 2018 年 1 月 26 日 12：09 至 2018 年 1 月 27 日 23：00。

不過聲明也表示，目前補償程序仍在考慮中。

圖片來源：Coincheck 官網

本周五，Coincheck 交易所發布聲明，稱交易所的 NEM 幣被非法轉移至其他交易所。交易所當時表示，沒有發現其他虛擬幣及日元存在相似問題，也不知曉 NEM 幣是如何丟失的。

當天，Coincheck 就宣布暫停所有貨幣提現，同時暫停除了比特幣之外所有的代幣交易。這一舉動引發投資者恐慌，當天比特幣最大跌幅接近 1400 美元，瑞波幣也下跌近 20%。

路透社援引知情人士消息，事件發生後，日本金融廳（FSA）向日本全國約 30 家經營虛擬貨幣交易所的公司發出通知，警告可能還會發生更多的類似事件，提醒做好安全措施。

此外，路透社還提到，有消息人士稱，金融監管部門正在考慮根據金融界算法對 Coincheck 進行行政處罰。

作為全球最大的加密貨幣市場之一，四年前日本曾經歷過類似的情況。

當時世界上最大的比特幣交易所 Mt. Gox 曾被駭客攻擊，按照當時的比特幣價格計算，損失的金額達到 4.5 億美元。交易所也最終破產。

『新聞來源／華爾街見聞』