不見成果六成民眾不滿蔡英文拚經濟成效

台灣民意基金會今 (28) 日公布「蔡英文總統的兩岸與經濟表現」民調，詢問「整體來講，您滿不滿意蔡英文上任至今，在拚經濟上的表現？」，數據顯示，表達滿意者僅有 30.6%，但不滿意者卻高達 59.%，沒意見者則為 9.6%。

台灣民意基金會董事長游盈隆認為，從去年八月至今，不滿意蔡英文拚經濟者就穩定高於滿意者，並持續維持在 6 成的高檔之上，拚經濟的表現不佳，可以看作蔡英文滿意度不高的潛在理由，但未來前瞻計畫落實後，是否會有變化，還需要再觀察。

「整體來講，您贊同或不贊同，蔡英文在處理國家大事的方式，包含重要人事安排與政策？」，表示贊同的受訪者共有 31.7%，表達不滿意者則高達 46.7%。

游盈隆認為，2017 年因為更換閣揆，讓蔡英文聲望一度回升，但 2018 年初，蔡英文的聲望創下自上任以來的第二低，同時 5 個月內蔡英文聲望下降共 15%，顯然不是個好現象，目前可謂是蔡英文就任總統以來最糟的時刻之一。

在行政院長賴清德部分，以「賴清德上任已經四個多月。一般來講，您滿意或不滿意賴清德的整體施政表現？」，表示滿意者共有 47.1%，表示不滿意者為 36.3%。

游盈隆指出，從交叉分析來看，賴清德在 45 歲以上中老年人有可觀的支持，但在 25~34 歲的年齡層中，卻屈居劣勢，20~24 歲最年輕族群中，滿意與不滿意則各占一半，數據顯見賴清德已經進入悶熱的廚房，未來還能否維持多數人滿意，值得觀察。

本調查由台灣民意基金會委託山水民意研究公司，在 1 月 21 日至 23 日間進行，有效樣本共 1,074 人，在 95% 信心水準之下，正負誤差在 3% 之內。

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